Suç örgütlerinden cephanelik çıktı - Son Dakika

Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki ayrı organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 1 Uzi marka, 2 Kalaşnikof marka silah, 6 ruhsatsız tabanca ve 11 av tüfeği ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü yaptığı çalışma sonucunda, liderliğini Mevlüt O.'nun yaptığı 'Oduncular' ve liderliğini Faruk E.'nin yaptığı 'Elekler' isimli iki ayrı grubun 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt' kurdukları, kendi aralarında ve vatandaşlara yönelik silahla yaralama, ikamet ve araç kurşunlama, tehdit, yağma ve ruhsatsız silah kullanma suçlarından 12 ayrı eylem gerçekleştirdiklerini tespit etti.

Bu kapsamda 27 Temmuz günü şafak vakti operasyon başlatıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle 19 zanlının yakalanması için özel harekat polisinin de katılımıyla eş zamanlı 25 adrese operasyon yapıldı. Operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı. 1 şüphelinin hırsızlık suçundan cezaevinde olduğu tespit edilirken, 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Yapılan aramalarda 1 Uzi marka, 2 Kalaşnikof marka silah, 6 ruhsatsız tabanca, 11 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 5 senet ve 1 alacak verecek defteri ele geçirildi. - ADANA