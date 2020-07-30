Suç örgütlerine 9 tutuklama - Son Dakika

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 suç çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 9'u tutuklandı.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda harekete geçen Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, liderliklerini M.O. ve F.E. isimli şahısların yaptığı iki ayrı grubun suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurdukları, kendi aralarında ve vatandaşlara yönelik silahla yaralama, ikamet ve araç kurşunlama, tehdit, yağma ve 6136 SKM suçlarından çok sayıda eylem gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli şahıs yakalandı. 22 adet çeşitli çap ve markalarda otomatik tüfek, tabanca ve av tüfekleri ile bu silahlara ait 371 adet fişek, üçüncü şahıslara ait senet ve defter ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 13 şüpheli şahıstan 9'u mahkemece tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA