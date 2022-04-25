Suç örgütlerine silah temin eden ve 15 tabancayla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Suç örgütlerine silah temin eden ve 15 tabancayla yakalanan şüpheli tutuklandı

25.04.2022 09:47
Suç örgütlerine silah temin eden ve 15 tabancayla yakalanan şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR polisinin suç örgütlerine silah temin edenlere yönelik çalışmasında Y.T., yanında taşıdığı kutuda satışa hazır ve paketli, seri numarası da silinen 15 ruhsatsız tabanca ile yakalandı.

DİYARBAKIR polisinin suç örgütlerine silah temin edenlere yönelik çalışmasında Y.T., yanında taşıdığı kutuda satışa hazır ve paketli, seri numarası da silinen 15 ruhsatsız tabanca ile yakalandı. Silahlar kriminal incelemeye gönderilirken, Y.T. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte suç örgütlerine silah temin eden şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Y.T.'nin yüklü miktarda silah satacağı bilgisine ulaşıldı. Tespit edilen ve sivil ekiplerden oluşan timler tarafından takibe alınan şüpheli Y.T., Bağlar ilçesinde durduruldu. Şüphelinin üst aramasını yapan ekipler, yanında taşıdığı kutuyu da açtı. Kutuda satışa hazır paketlenen ve seri numaraları silinen 15 tabanca ile bu silahlara ait şarjörler ele geçirildi. Y.T., gözaltına alınırken, ele geçirilen tabancalar da kriminal incelemeye gönderildi. Y.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Suç örgütlerine silah temin eden ve 15 tabancayla yakalanan şüpheli tutuklandı
Suç örgütlerine silah temin eden ve 15 tabancayla yakalanan şüpheli tutuklandı
Suç örgütlerine silah temin eden ve 15 tabancayla yakalanan şüpheli tutuklandı
Suç örgütlerine silah temin eden ve 15 tabancayla yakalanan şüpheli tutuklandı
Suç örgütlerine silah temin eden ve 15 tabancayla yakalanan şüpheli tutuklandı
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Suç örgütlerine silah temin eden ve 15 tabancayla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suç örgütlerine silah temin eden ve 15 tabancayla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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