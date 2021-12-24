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Suç örgütlerine "Tırpan" kod adlı operasyondan 317 gözaltı - Son Dakika

Suç örgütlerine "Tırpan" kod adlı operasyondan 317 gözaltı

24.12.2021 22:05

Suç örgütlerine "Tırpan" kod adlı operasyondan 317 gözaltı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından organize suç örgütleri ile mücadele kapsamında "Tırpan" kod adlı operasyon gerçekleştirildi.

Suç örgütlerine "Tırpan" kod adlı operasyondan 317 gözaltı

ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından organize suç örgütleri ile mücadele kapsamında "Tırpan" kod adlı operasyon gerçekleştirildi. Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere 27 ilde düzenlenen operasyonlarda 317 örgüt üyesi gözaltına alınırken çok sayıda silah, kesici ve delici alet, uyuşturucu ve para ele geçirildi.

EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından organize suç örgütlerine operasyon düzenlendi. 24.12.2021 tarihinde, 13 organize suç örgütü ve 28 suç grubunda faaliyet gösteren 389 şahsa yönelik "Tırpan" kod adlı eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Mersin, Muğla, Aydın, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Çanakkale, Denizli, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Karabük, Konya, Malatya, Mardin, Rize, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ olmak üzere 27 ilde gerçekleşen operasyonda 317 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 303 adet tabanca, 4 adet uzun namlulu silah (2 adet Kalaşnikof, 2 adet G1), 34 adet tüfek, 5 bin 432 adet fişek, 5 adet bıçak, 2 adet muşta, 1 adet pala, 1 adet samuray kılıcı, çok sayıda silah parçası, 271 adet sentetik hap, bin 660 adet extasy, 12 bin adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi, bin 300 gr Esrar, 3 bin 800 gr metamfetamin, bin 500 gr Eroin, 306 bin TL, bin 200 Dolar, bin 100 Euro ve çok sayıda çek ve senet ele geçirildiği öğrenildi.

Şüphelilerin, mağdurlara yüksek faizlerle tefe usulüyle borç para verdikleri, borcunu ödeyemeyen şahısların şiddet ve tehdit yöntemleri kullanarak baskı altına aldıkları öğrenildi. Zanlıların mağdurlara, tehdit ve darp edilerek silah ile yağmalanması neticesinde araçlarının ele geçirildiği, bu araçların parçalanarak satıldığı, silah ticareti yaparak suç örgütüne maddi menfaat sağladıkları, üçüncü şahıslar arasında meydana gelen anlaşmazlıkları örgütün korkutucu gücünü kullanarak çözdükleri ve bunun neticesinde komisyon adı altında para talep ettikleri belirtildi.

Şahısların, turizm bölgesindeki eğlence mekanlarına ortak olmak bahanesiyle çökmeye çalıştıkları ve silah zoruyla senet imzalatmak gibi yöntemlerle haksız kazanç sağladıkları, alkollü eğlence mekanlarından sözde güvenliklerini sağlama amaçlı haraç istedikleri, haraç vermek istemeyen işyeri sahiplerine karşı cebir tehdit ve silah kullanmak suretiyle işyerlerini ele geçirdikleri aktarıldı.

Zanlıların, çek-senet tahsilatı, illegal kumarhane işletmeciliği yaparak suç örgütüne maddi menfaat sağladıkları tespit edildi.

Suç örgütlerine Tırpan kod adlı operasyondan 317 gözaltı
Suç örgütlerine Tırpan kod adlı operasyondan 317 gözaltı
Suç örgütlerine Tırpan kod adlı operasyondan 317 gözaltı

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Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı, Gözaltı, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Suç örgütlerine 'Tırpan' kod adlı operasyondan 317 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suç örgütlerine "Tırpan" kod adlı operasyondan 317 gözaltı - Son Dakika
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