SUÇ ÖRGÜTÜ, AKRABALARI SULTAN'I DA ÖLDÜRÜP İNTİHAR İZLENİMİ VERMİŞ - Son Dakika
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SUÇ ÖRGÜTÜ, AKRABALARI SULTAN'I DA ÖLDÜRÜP İNTİHAR İZLENİMİ VERMİŞ

15.04.2022 10:50
SUÇ ÖRGÜTÜ, AKRABALARI SULTAN'I DA ÖLDÜRÜP İNTİHAR İZLENİMİ VERMİŞ

ADANA'da çeşitli suçlara karışan ve kendilerine 'Çakar' çetesi olarak adlandıran organize suç örgütü üyelerinin, uyuşturucu bağımlısı olduğu için krize girip intihar ettiği kayıtlara geçen akrabaları Sultan Çakar'ı (21) öldürdükleri ortaya çıktı.

ADANA'da çeşitli suçlara karışan ve kendilerine 'Çakar' çetesi olarak adlandıran organize suç örgütü üyelerinin, uyuşturucu bağımlısı olduğu için krize girip intihar ettiği kayıtlara geçen akrabaları Sultan Çakar'ı (21) öldürdükleri ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Organize Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesinde Narlıca ve Denizli mahallelerinde 'nitelikli yağma', 'uyuşturucu madde ticareti', 'kasten yaralama' ve 'öldürme' suçlarını işlediği belirlenen ve kendilerini 'Çakar' çetesi olarak adlandıran organize suç örgütünü, 1 yıllık teknik ve fiziki takiple deşifre etti. Liderliğini Tarık Çakar'ın yaptığı öne sürülen örgüte yönelik 11 Nisan sabahı düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 30 şüpheliden 27'si yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda ruhsatsız 8 tabanca ile uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

SULTAN ÇAKAR'IN OTOPSİSİ YAPILMADI

Örgüt üyelerinin 13 Haziran 2021'de uyuşturucu bağımlısı olduğu için krize girip intihar ettiği kayıtlara geçen Sultan Çakar'ı öldürdükleri de ortaya çıktı. Olay gecesi Sultan Çakar'ın, karın bölgesinden 3 bıçak darbesiyle ağır yaralandığı, kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra hayatını kaybettiği belirtildi. Karnında 18 santimetrelik kesi olduğu saptanan Çakar'ın, otopsi yapılmadan defnedildiği bildirildi. Ailesinin, uyuşturucu bağımlısı olduğu ve bu nedenle krize girip intihar ettiğini iddia ettiği Çakar'ın, çevresiyle örgüt hakkında konuştuğu ve polise ihbarda bulunacağını söylediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Tarık Çakar'ın da olduğu 19 kişi tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartı, 2'si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, İntihar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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