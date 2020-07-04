SUÇ ÖRGÜTÜ, ÇİFTÇİLERİN KİRALADIĞI 400 DÖNÜM ARAZİYE ZOR KULLANARAK EL KOYMUŞ - Son Dakika

SUÇ ÖRGÜTÜ, ÇİFTÇİLERİN KİRALADIĞI 400 DÖNÜM ARAZİYE ZOR KULLANARAK EL KOYMUŞ

ADANA'da vatandaşların devletten kiraladığı tarım arazilerini silahla tehdit edip, ellerinden aldıkları öne sürülen 'çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütü'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ADANA'da vatandaşların devletten kiraladığı tarım arazilerini silahla tehdit edip, ellerinden aldıkları öne sürülen 'çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütü'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüphelilerin Seyhan'da bu yöntemle yaklaşık 400 dönüm araziyi çiftçilerin elinden aldığı saptandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada, bazı kişilerin kentte çiftçilik yapan vatandaşların devletten kiraladıkları tarım arazilerini, silahla tehit edip ellerinden aldığı tespit edildi. Savcılığın çıkarttığı izinle harekete geçen polis ekipleri, liderliğini G.Ş.'nin yaptığı çeteyi, teknik ve fiziki takibe aldı. Adım adım takip edilen ve 'Şenler Çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik, dün şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 18 kişiden 14'ü gözaltına alındı.Şüphelilerin evlernide yapılan aramalarda, 1 uzun namlulu silah ile 7 tabanca ele geçirildi. Operasyon, drone ile havadan görüntülendi. Soruşturma kapsamında 4 kişi aranıyor.

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TEHDİT VE ŞANTAJLA 400 DÖNÜM ARAZİYE EL KOYMUŞLAR

Çete üyelerinin Seyhan ilçesinde vatandaşların devletten kiraladığı arazileri silahla tehdit ederek kendileri ektikleri ya da ekilen arazileri hasat ettikleri öne sürüldü. Polis, şüphelilerin, söz konusu arazilere el koymak için aralarında bıçaklama olayı, tehdit ve şantajın da olduğu 30 ayrı olaya karıştığını tespit etti. Şüphelilerin bu yöntemlerle toplam 400 dönüm tarım arazisine zorla el koyduğu öne sürüldü.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 10:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SUÇ ÖRGÜTÜ, ÇİFTÇİLERİN KİRALADIĞI 400 DÖNÜM ARAZİYE ZOR KULLANARAK EL KOYMUŞ - Son Dakika

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ŞU AN BURADASINIZ: SUÇ ÖRGÜTÜ, ÇİFTÇİLERİN KİRALADIĞI 400 DÖNÜM ARAZİYE ZOR KULLANARAK EL KOYMUŞ - Son Dakika
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