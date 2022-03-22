Suç örgütü davasında 18 kişiye, 46 ile 2 yıl arasında değişen cezalar verildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta suç örgütü davasında 18 sanığa 46 yıl 8 ay ile 2 yıl 11 gün arasında değişen cezalar verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, 21 şüpheli ve avukatları katıldı. Dosya savcısının, esas hakkındaki mütalaasında sanık ve örgütün lideri olduğu ileri sürülen Mehmet K'nın örgütlü bir şekilde suç işlediği, suçları işlerken de diğer şüphelilerin yer aldığını ifade etti.

Savunmaların alınmasının ardından mahkeme, Mehmet. K'nın, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağmaya teşebbüs, kasten yaralama, azmettirmek suretiyle nitelikli yağmaya teşebbüs, kasten silahla basit yaralama, silah ticareti yapmak' suçlarından 32 yıl 6 ay hapis ve 12 bin 500 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Sanıklardan Mehmet Akif. K'ye de, 'Azmettirmek suretiyle nitelikli yağmaya teşebbüs, kasten yaralama kasten öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme" suçundan 46 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Toplamda 18 sanık 46 yıl 8 ay ila 2 yıl 11 gün arasında değişen ceza alırken, 3'üne berat kararı verildi. - KAHRAMANMARAŞ