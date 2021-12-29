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Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı - Son Dakika

Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı

29.12.2021 10:17

"Tırpan" operasyonu kapsamında Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonda "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütünün elebaşlarından Barış S., gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, emniyetteki işlemleri süren Barış S.'nin husumetli olduğu suç örgütü elebaşı Sedat Şahin'i öldürmesi için 2016 yılında Abbas A. ile para karşılığı anlaştığı ortaya çıktı.

İstanbul İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekipler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgütün faaliyetleri kapsamında yağma", "kasten öldürme", "tefecilik" ile "tehdit" suçlarını gerçekleştirdiği belirlenen ve Mayıs 2016'dan bu yana aranan "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütü elebaşlarından Barış S'nin Büyükçekmece'de bir villada olduğunu belirledi.

BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ VİLLAYA SIKI TAKİP

"Tırpan" operasyonu kapsamında, söz konusu adrese 26 Aralık'ta baskın düzenleyen ekipler, şüpheliyi bulamadı. Söz konusu adrese yönelik izlemelerini devam ettiren ekipler, Barış S'nin 27 Aralık'ta eve girdiğini tespit etti. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, Barış S'yi gözaltına aldı.

Sarallar'a 'Tırpan' darbesi! Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı

SİLAH DEPOSU GİBİ

Adreste yapılan aramada, biri susturucu takılı suikast silahı olmak üzere 3 tabanca, 7 şarjör, 160 mermi ve 1 çelik yelek ele geçirildi. Zanlının Çorlu'daki adresinde yapılan aramada da, 1 pompalı tüfek, 12 mermi, kama ve sahte araç plakası bulundu.

ELEBAŞI SEDAT ŞAHİN'İN ÖLDÜRÜLMESİ İÇİN ANLAŞMA YAPMIŞ

Emniyetteki işlemleri süren Barış S'nin, husumetli olduğu organize suç örgütü elebaşı Sedat Şahin'i öldürmesi için bu kişinin yanında bulunan Abbas A. ile 2016 yılında para karşılığı anlaştığı öğrenildi. Eylemi yakından gerçekleştiremeyen Abbas A'nın, 19 Mayıs 2016'da keskin nişancı tüfeği ile Beykoz'daki villaya düzenlediği saldırıda Sedat Şahin kurtulurken kayınvalidesi omzundan yaralanmıştı. Şüpheli Abbas A. ise 9 Ağustos 2016'da Eyüpsultan'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Sarallar'a 'Tırpan' darbesi! Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı

İLK OPERASYONDA DA 13 ŞÜPHELİ YAKALANMIŞTI

Bu arada "Tırpan" operasyonu kapsamında, 24 Aralık'ta, 6 ilçede düzenlenen operasyonda, "Sarallar" suç örgütünün elebaşlarından Ö.B.S. ve kendini "Saral" olarak tanıtan E.B'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli ile bu örgüte silah temin ettiği belirlenen alt gruptan 4 kişi gözaltına alınmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 77 tabanca, 1 pompalı tüfek ve 1673 mermi bulunmuştu.

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Büyükçekmece, Sarallar, İstanbul, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı - Son Dakika
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