Son dakika haber | Suç örgütü elebaşı Salifov'un öldürülmesine ilişkin yakalanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika gündem haberi: İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'un öldürüldüğü silahlı saldırıyla bağlantıları oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye gönderildi.

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'un öldürüldüğü silahlı saldırıyla bağlantıları oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye gönderildi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Salifov'un 19 Ağustos 2020'de Antalya'da, koruması K.Z. tarafından öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin yürüttüğü çalışma kapsamında, 2 Temmuz'da gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Elebaşılığını N.C.'nin yaptığı organize suç örgütünün üyeleri olduğu iddia edilen şüpheliler N.A., C.K., E.A. ve M.Y. adliyeye sevk edildi.

İstanbul, Antalya, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Suç örgütü elebaşı Salifov'un öldürülmesine ilişkin yakalanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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