Suç örgütü iddiasıyla 11 tutuklama - Son Dakika
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Suç örgütü iddiasıyla 11 tutuklama

10.07.2022 13:14
Suç örgütü iddiasıyla 11 tutuklama

Manisa'nın Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 4 Temmuz tarihinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarla gözaltına alınan 20 kişiden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 9 kişi ise adli kontrol kartıyla serbest kaldı.

Manisa'nın Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 4 Temmuz tarihinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarla gözaltına alınan 20 kişiden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 9 kişi ise adli kontrol kartıyla serbest kaldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Ahmetli ilçesinde ikamet eden şahısların örgütlü bir şekilde vatandaşlar üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak suç işlemek amacıyla bir araya geldikleri tespit edildi. Ahmetli, Turgutlu, Salihli ilçelerinde ikamet eden ve birlikte hareket ettikleri değerlendirilen şahıslara yönelik olarak; Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda müşterek olarak 'Yağmaya Teşebbüs', '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler hakkındaki kanuna muhalefet', 'Uyuşturucu Ticareti', 'Kasten Yaralama', 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal', 'Nitelikli Hırsızlık' gibi birçok suça karışan şüphelilerin yakalanması için 4 Temmuz günü 213 personelle eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan ve emniyetteki sorguları tamamlanan 20 kişi adli makamlara sevk edildi. Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 9 şüpheli şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, Ahmetli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Suç örgütü iddiasıyla 11 tutuklama - Son Dakika

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