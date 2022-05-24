Suç örgütü, işletmelerinde çalışan kadınları fuhşa sürüklemiş

ADANA'da polis operasyonuyla çökertilen organize suç örgütünün, işlettiği bar ve meyhanelerde 'konsomatris' olarak çalıştırdığı kadınları zorla fuhşa sürüklediği ortaya çıktı. Örgütten ayrılıp, başka işletmelerde çalışmak isteyen kadınların ise "Ya Adana'yı terk edersin ya da seni öldürürüz" diye tephdit edildiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Organize Büro Amirliği ekipleri, Yüreğir ilçesinin Kiremithane ve Tahsilli mahallelerinde uyuşturucu ticareti, kasten öldürme ve yaralama, kumar oynatma ve kumar yoluyla borçlandırarak haksız kazanç elde etme suçlarını işlediği belirlenen organize suç örgütünü, 6 aylık teknik ve fiziki takiple deşifre etti. Liderliğini A.D.'nin yaptığı öne sürülen örgüte yönelik 14 Mayıs sabahı düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 36 şüpheliden 31'i yakalandı.

13 TUTUKLAMAKentteki farklı noktalarda meyhane ve bar açan örgütün kumar oynattığı, rakip işletmeleri ise kapatmaya zorladıkları ya da engellemeye çalıştıkları, karşı gelenleri ise tehdit ettikleri öğrenildi. Örgüt üyelerinin, 25 Mart 2019'da Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki bir barı bastıkları çıkan silahlı kavgada ise müşteri olan Ömer İmre'yi (36) öldürüp, Tuncay Bozdoğan'ı ise yaraladıkları belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında A.D.'nin de olduğu 13 kişi tutuklandı, 11'i adli kontrol şartı, 7'si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.4 KADIN KURTARILDI

Operasyonun ardından suç örgütünün işlettiği bar ve meyhanelerde 'konsomatris' olarak çalıştırdığı kadınları, zorla fuhşa sürüklediği ortaya çıktı. Fuhuş yapmak istemeyen kadınların da örgüt tarafından, "Eğer istediğimizi yapmazsan seni öldürürüz. Yüzünü tanınmaz hale getirir, insan içine çıkamaz hale düşersin" diye tehdit edildiği belirtildi. Ayrıca örgütten ayrılıp, kentteki başka işletmelerde çalışmak isteyen kadınların da "Ya Adana'yı terk edersin ya da seni öldürürüz" diye tehdide maruz kaldıkları bildirildi. Polis, düzenlediği operasyonla 4 kadını kurtarırken, çoğu kadının çetenin kendisine zarar vermesinden çekindiği için korkup sustuğu ileri sürüldü.