Üye Girişi
Suç örgütü kurdukları iddiasıyla yargılanan iki kardeşe hapis istemi - Son Dakika

Suç örgütü kurdukları iddiasıyla yargılanan iki kardeşe hapis istemi

21.06.2021 12:05
Suç örgütü kurdukları iddiasıyla yargılanan iki kardeşe hapis istemi, System.String[]

"Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "tefecilik" ve "silahla kasten yaralamaya azmettirme" gibi suçlardan 28 sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, örgüt elebaşı oldukları iddia edilen Turhan Döner'e 60 yıla kadar, Emirhan Döner'e de 45...

"Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "tefecilik" ve "silahla kasten yaralamaya azmettirme" gibi suçlardan 28 sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, örgüt elebaşı oldukları iddia edilen Turhan Döner'e 60 yıla kadar, Emirhan Döner'e de 45 yıla kadar hapis cezası istedi.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bir kısım tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, örgütün elebaşılığını sanıklar Turhan Döner ve Emirhan Döner'in üstlendiğini belirterek, bazı eylemlerin bu iki sanığın katılımı veya talimatıyla yapıldığı kaydedildi.

Mütalaada, suç örgütünün elebaşılığını yaptığı belirtilen sanıklardan Turhan Döner hakkında "Silahlı suç örgütü yöneticisi olmak", "tefecilik", "birden fazla kişiyle tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahla kasten yaralama" ve "zincirleme şekilde ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 60 yıla kadar hapis cezası istendi.

Savcılık diğer sanık Emirhan Döner'in ise "Silahlı suç örgütü yöneticisi olmak", "birden fazla kişiyle tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahla kasten yaralama" ve "zincirleme şekilde ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 45 yıla kadar hapisle cezalandırılasını talep etti.

Mütalaada, diğer sanıkların da "suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütüne üye olmak", "tefecilik", "nitelikli kasten yaralama", "zincirleme olarak silahla tehdit", "suçluyu kayırma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "zincirleme olarak ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından hapis cezasına çarptırılması istendi.

Mahkeme heyeti, bir kısım sanık ve avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Emirhan ve Turhan Döner'in de aralarında bulunduğu 12'si tutuklu 28 sanık ile 9 müşteki yer alıyordu.

Sanıkların ağırlıklı olarak Zeytinburnu'nda faaliyet gösterdiği, yağma, tehdit, cebir, şiddet ve zor kullanmak suretiyle haksız kazanç elde etmek amacıyla kurulmuş bir suç örgütü faaliyeti çerçevesinde birlikte hareket ettikleri belirtilen iddianamede, sanıkların çeşitli suçlardan 9 yıldan 178 yıla kadar değişen sürelerde hapisle cezalandırılmaları talep ediliyordu.

Ruhsatsız Silah, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suç örgütü kurdukları iddiasıyla yargılanan iki kardeşe hapis istemi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor 14:50 Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor 75 bin lirasının iş yerinden çalındı, hırsız bir aylık çalışanı çıktı 14:39 75 bin lirasının iş yerinden çalındı, hırsız bir aylık çalışanı çıktı Hande Fırat'tan, gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına ilişkin iddiaları yanıtladı: Eşimin durumu zaten iyi 14:22 Hande Fırat'tan, gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına ilişkin iddiaları yanıtladı: Eşimin durumu zaten iyi
Elleri yakan ekmek parası! Isırgan otu toplayıp satarak geçimini sağlıyor 14:21 Elleri yakan ekmek parası! Isırgan otu toplayıp satarak geçimini sağlıyor Telefonu arızalanan tüketici hukuk mücadelesini kazandı! Firma para iadesi yaptı 14:07 Telefonu arızalanan tüketici hukuk mücadelesini kazandı! Firma para iadesi yaptı AYM'nin kapatmaya yönelik iddianameyi kabul etmesi ile ilgili HDP'den ilk yorum geldi: Tarihi bir fırsatı heba ettiler 13:44 AYM'nin kapatmaya yönelik iddianameyi kabul etmesi ile ilgili HDP'den ilk yorum geldi: Tarihi bir fırsatı heba ettiler
Yargıtay üyesi Savaş Nemli, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile yemek yemesini açıkladı: Soruşturmadan haberim yoktu 13:29 Yargıtay üyesi Savaş Nemli, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile yemek yemesini açıkladı: Soruşturmadan haberim yoktu Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti 13:28 Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti

Son Dakika Haberleri
14:51 Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam?
14:49 Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor
14:25 Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu
14:22 Hande Fırat'tan, gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına ilişkin iddiaları yanıtladı: Eşimin durumu zaten iyi
14:20 Milan ile yollarını ayıran Hakan Çalhanoğlu, ezeli rakip Inter'e transfer olacak
14:11 Talihsiz adam asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti, iş arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
13:56 Şenol Güneş'in İsviçre maçının ardından yaptığı açıklamalara basın mensupları tepki gösterdi
13:43 AYM'nin kapatmaya yönelik iddianameyi kabul etmesi ile ilgili HDP'den ilk yorum geldi: Tarihi bir fırsatı heba ettiler
13:33 Piyasa değeri 10 milyon lira! Batman Müzesi'nde 20 altın sikke kayboldu
13:28 Yargıtay üyesi Savaş Nemli, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile yemek yemesini açıkladı: Soruşturmadan haberim yoktu
Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam? Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam?         
14:51
Kadın çamaşırı giydirerek fotoğraf çektirmişlerdi! Kadın çamaşırı giydirerek fotoğraf çektirmişlerdi! "Döner Kardeşler" davasında örgüt liderlerinin 60 yıla kadar hapsi istendi         
14:43
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu         
14:25
Milan ile yollarını ayıran Hakan Çalhanoğlu, ezeli rakip Inter'e transfer olacak Milan ile yollarını ayıran Hakan Çalhanoğlu, ezeli rakip Inter'e transfer olacak         
14:21
Erken sevinmenin acısı fena çıktı! Kazandığını zanneden atlet, böyle hüsrana uğradı Erken sevinmenin acısı fena çıktı! Kazandığını zanneden atlet, böyle hüsrana uğradı         
14:11
Şenol Güneş'in İsviçre maçının ardından yaptığı açıklamalara basın mensupları tepki gösterdi Şenol Güneş'in İsviçre maçının ardından yaptığı açıklamalara basın mensupları tepki gösterdi         
13:56
Boş dairede beslediği böceklerden aylık 7 bin TL gelir bekliyor! İmamken görüp merak saldı Boş dairede beslediği böceklerden aylık 7 bin TL gelir bekliyor! İmamken görüp merak saldı         
13:33
Eski günlere yakınız! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var Eski günlere yakınız! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var         
13:29
Yeni Başkan Burak Elmas'tan Ali Koç'a ilk taş: G.Saray hakkında yanlış konuşuyor Yeni Başkan Burak Elmas'tan Ali Koç'a ilk taş: G.Saray hakkında yanlış konuşuyor         
12:12
ABD Donanması, savaş gemisi patlayıcı tatbikatı yaparken 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı ABD Donanması, savaş gemisi patlayıcı tatbikatı yaparken 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı         
11:22
Ankaway ile yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Enişte-kayınço vurgunu Ankaway ile yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Enişte-kayınço vurgunu         
11:21
A Milli Takım otobüsünde cama 'Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş' kağıdı yapıştırıldı A Milli Takım otobüsünde cama 'Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş' kağıdı yapıştırıldı         
11:12
Şanlıurfa'da acı içinde havlayan köpeği 7'nci kattan aşağı attılar Şanlıurfa'da acı içinde havlayan köpeği 7'nci kattan aşağı attılar         
10:40
CHP'li vekilden olay olan iddia: Tarım Kredi Genel Müdürü 11, yardımcısı 5 maaş alıyor CHP'li vekilden olay olan iddia: Tarım Kredi Genel Müdürü 11, yardımcısı 5 maaş alıyor         
10:33
Milli Takım'da gerginlik! İki futbolcu birbirine girdi Milli Takım'da gerginlik! İki futbolcu birbirine girdi         
09:50
Veyis Ateş'ten, Ahmet Şık'la ilgili bomba iddia: Bakan Soylu ile bir araya gelme arzunu bana dile getirmedin mi? Veyis Ateş'ten, Ahmet Şık'la ilgili bomba iddia: Bakan Soylu ile bir araya gelme arzunu bana dile getirmedin mi?         
08:26
Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı         
17:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2021 14:59:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Suç örgütü kurdukları iddiasıyla yargılanan iki kardeşe hapis istemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement