Suç örgütü lideri Arabacı tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Çeşme ilçesinde "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 7 aylık hapis cezası bulunan ve gözaltına alınan, adi suç örgütü lideri Necati Arabacı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, dün Çeşme gişelerde lüks bir aracı durduran Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ve Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları GBT ve UYAP sorgulamalarında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Necati Arabacı'yı gözaltına aldı. Lüks aracında ele geçirilen adi suç örgütü lideri Necati Arabacı, KOM Çeşme Grup Amirliğine getirildi. Burada işlemleri tamamlanan Arabacı, bugün Çeşme Adliyesine sevk edildi.

TUTUKLANDI

Adliyeye sevkinin ardından hakim karşısına çıkan Arabacı, tutuklanarak Buca Cezaevi'ne gönderildi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 14 Ağustos 2019 tarihinde Ahmet Atik'in yaşamını yitirdiği ve yanındaki 1 kişinin de yaralandığı olayın azmettirici olduğu gerekçesiyle geçen 10 Temmuz'da liderliğini yaptığı çetenin 2 üyesini ile birlikte Çeşme'de gözaltına Arabacı, sevk edildiği Bodrum Adliyesi'nde tutuklanmıştı. Arabacı, gönderildiği cezaevinde 10 gün yattıktan sonra tahliye edilmişti.

(İHA)