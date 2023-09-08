Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan gözaltına alındı - Son Dakika

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan gözaltına alındı

Son Güncelleme: 08.09.2023 13:52

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ı yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmak üzereyken Esenboğa Havalimanı'nın girişinde gözaltına aldı.

YERE YATIRILDI

Gözaltı operasyonunun görüntüleri de paylaşıldı. Videoda Kaplan'ın aracının önünün kesilmesi ve araçtan indirilmesi, yere yatırılarak ters kelepçe yapıldığı anlar yer alıyor.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA İLE YAKALANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları ve benzeri suçlar işleyen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçacağı tespit edildi. Kaplan, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Suç örgütünün tüm unsurlarını çökertmeye yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA

Esenboğa Havalimanı, Bora Füzesi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan gözaltına alındı - Son Dakika
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