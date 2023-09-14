Ayhan Bora Kaplan'a sorguda, oğluna yaptığı sünnet düğünü ve kirveleri soruldu - Son Dakika

Ayhan Bora Kaplan'a sorguda, oğluna yaptığı sünnet düğünü ve kirveleri soruldu

Son Güncelleme: 14.09.2023 14:29

Yurt dışına çıkmak isterken Ankara'da yakalanan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan tutuklandı. Kaplan'a sorguda, oğlunun sünnet düğününde yeraltı dünyasının ünlü isimlerinin neden kirve olarak seçildiği de soruldu.

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da gözaltına alınan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan, tutuklandı. İfadesinde birçok iddialar ortaya atan Kaplan'a, oğlunun sünnet düğününe birçok suç örgütü liderinin kirve olarak katılması soruldu. Kaplan bu soruya, "Bu kişilerin illegal bir işini duymadım, bilmiyorum. Ortak arkadaşlarımız vasıtası ile tanıştım. Her birini yılda bir kez belki görmem bile, kirve yapmamın nedeni ortak arkadaşlarımızın olmasıdır." dedi.

14 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçları Soruşturma Bürosu, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan hakkında gözaltı talimatı verdi. 7 Eylül'de Ayhan Bora Kaplan'ın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Ayhan Bora Kaplan, yurt dışına çıkmak üzereyken Esenboğa Havalimanında gözaltına alındı. Ayhan Bora Kaplan ile birlikte koruması olan U.P isimli emekli asker ile avukat G.Ü, A.K ve O.S isimli 4 kişi daha yakalandı. Soruşturma kapsamında toplamda 29 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 15'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkındaki şikayet kapsamında işkence ile suçlandığı öğrenilen Kaplan'ın kardeşi Muhammet Kaplan ve B.K isimli kişi ise firar etti.

Ayhan Bora Kaplan'a oğluna yaptığı sünnet düğünü ve kirveleri soruldu

ÖRGÜT LİDERLERİNİ "KİRVE" YAPMIŞ

Çete lideri Ayhan Bora Kaplan'ın 9 saat süren emniyet ifadesi ortaya çıktı. Kaplan'a geçen yıl ağustos ayında oğlu için yaptığı sünnet düğününe suç örgütü liderleri Selahattin Yılmaz, Menderes Kutlu ve Necati Arabacı'nın kirve olarak katılması soruldu. Kaplan ortak arkadaşları sayesinde tanıştıklarını belirterek, "Bu kişilerin illegal bir işini duymadım, bilmiyorum. Ortak arkadaşlarımız vasıtası ile tanıştım. Her birini yılda bir kez belki görmem bile, kirve yapmamın nedeni ortak arkadaşlarımızın olmasıdır." dedi.

Haberlere konu olan ünnet düğününde Serkan Kaya ile Sibel Can'ın da sahne aldığı ortaya çıkmıştı. Düğüne siyaset, iş dünyası ve sanat camiasından da çok sayıda isim katılmıştı.

Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Ayhan Bora Kaplan'a sorguda, oğluna yaptığı sünnet düğünü ve kirveleri soruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayhan Bora Kaplan'a sorguda, oğluna yaptığı sünnet düğünü ve kirveleri soruldu - Son Dakika
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