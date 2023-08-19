Suç örgütü lideri Sedat Peker aylar sonra ilk kez görüntülendi - Son Dakika

Suç örgütü lideri Sedat Peker aylar sonra ilk kez görüntülendi

Suç örgütü lideri Sedat Peker aylar sonra ilk kez görüntülendi
Son Güncelleme: 19.08.2023 07:47

Seçimler öncesinde yaptığı paylaşımlar ve yayınladığı videolarla gündeme gelen organize suç örgütü lideri Sedat Peker, aylar sonra ilk kez görüntülendi. Eşi Özge Peker'in doğum günü sebebiyle paylaştığı fotoğrafta Sedat Peker ve çocukları da yer aldı.

Seçimler öncesinde yaptığı paylaşımlar ve yayınladığı videolarla gündeme gelen organize suç örgütü lideri Sedat Peker aylar sonra ilk kez görüntülendi.

ÖZGE PEKER DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI YAPTI

Hakkında yakalama kararı çıkarılan ve Dubai'de bulunan Peker'in eşi Özge Peker, Instagram hesabından doğum günü sebebiyle bir paylaşım yaptı.

"YENİ YAŞIMI SEVGİYLE KUCAKLIYORUM"

Özge Peker, eşi Sedat Peker ve çocuklarıyla birlikte yer aldığı fotoğrafa, "Yeni yaşımı sevgiyle kucaklıyorum. Hoş geldin 42" yorumunu yazdı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Güncel

Sedat Peker, Dubai, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suç örgütü lideri Sedat Peker aylar sonra ilk kez görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suç örgütü lideri Sedat Peker aylar sonra ilk kez görüntülendi - Son Dakika
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