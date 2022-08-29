Sedat Peker'in rüşvet iddiaları sonrası muhalefet partileri suç duyurusunda bulundu

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, aralarında Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve TOBB üyesi Salih Orakcı'nın rüşvet aldığını iddia etti.

"YOZLAŞMA O KADAR BÜYÜDÜ Kİ GERÇEK BİR BEKA SORUNU HALİNE GELDİ"

Peker'in iddiaları büyük tartışma yaratırken, "Devletin nefes borularına yapışmış mikropların hepsini temizleyeceğim" ifadelerini kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı.

Bu sabah Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığındaki CHP heyeti Ankara Adliyesi'ne gelerek Sedat Peker'in iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu. Erkek, "Tüm milletvekillerimizin imzasıyla suç duyurusunda bulunduk. Yozlaşma o kadar büyüdü ki gerçek bir beka sorunu hale geldi. Yargının durumu da içler acısıdır. Savcılar harekete geçemediği için buradayız" dedi.

ÜMİT ÖZDAĞ: BU İŞİN TAKİPÇİSİYİZ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da, Ankara Adliyesi'nde avukatları ile birlikte suç duyurusu dilekçesini savcılığa verdi. Adliye önünde açıklama yapan Özdağ, "Suç duyurumuzda, bürokratların siyasi güçlerini kullanarak soyduğu şirketler var. Küçük yatırımcıların batan milyonlarca doları, Türk halkından çalınan serveti var. Bu çetelerin defterini dürmede kararlıyız. Biz bu işin takipçisiyiz" dedi.

DEVA PARTİSİ DE DİLEKÇE VERDİ

DEVA Partisi de aynı iddialarla ilgili suç duyurusunda bulundu. Söz konusu açıklamaların "açıkça işlenen suçları kimlerin, nerede, nasıl ve ne şekilde işlediğine dair somut deliller ve olaylar ileri sürülerek yapıldığı" belirtilen suç duyurusunda şöyle denildi; "Bu şekilde kamu görevlisi olan şüpheliler ile diğer şüphelilerin bir suç örgütüne vücut verecek tarzda birlikte hareket ettikleri, bu örgüt kapsamında sermaye piyasasında piyasa dolandırıcılığı yaptıkları, yine mağdurları zorlayarak menfaat temin ettikleri ve böylece irtikap ve rüşvet eylemlerini de gerçekleştirdikleri, resmi belgede sahtecilik yaptıkları anlaşıldığından yukarıda ayrıntısı ile belirtilen olayların, kişilerin, suçların araştırılması ve maddi gerçekliğe ulaşılması artık bir zaruret halini almıştır.

NÜFUZ TİCARETİ, RÜŞVET, İRTİKAP

Yukarıda ayrıntısı ile arz ve izah edilen nedenlerden dolayı, isimleri belirtilen şüpheliler ile birlikte tespit edilecek diğer şüphelilerin suç işleme amacıyla bir araya geldikleri, bu kapsamda TCK'da belirtilen suçlardan suç işleme amacıyla örgüt kurdukları, üye oldukları, nüfuz ticareti, irtikâp, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik suçlarını işledikleri yine 6362 sayılı SPK kapsamında piyasa dolandırıcılığı yaptıkları anlaşılmakla resen tespit edilecek diğer şüpheliler ve suçlardan dolayı da soruşturma yapılarak şüphelilerin cezalandırılması için kamu davası açılmasını arz ve talep ederiz."