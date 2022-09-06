Suç örgütü lideri Sedat Peker'in hedef aldığı iş insanı Cihan Ekşioğlu'na suikast girişimi - Son Dakika
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Suç örgütü lideri Sedat Peker'in hedef aldığı iş insanı Cihan Ekşioğlu'na suikast girişimi

06.09.2022 08:16
Suç örgütü lideri Sedat Peker'in hedef aldığı iş insanı Cihan Ekşioğlu'na suikast girişimi

BAE'de bulunan firari suç örgütü lideri Sedat Peker'in hakkında bazı iddialarda bulunduğu iş insanı Cihan Ekşioğlu'na suikast girişiminde bulunuldu. Geçen hafta İstanbul Beykoz Konakları'nda silahları ateşlemeye hazır, iki suikastçı yakalanırken son anda önüne geçilen suikastın hedefindeki ismin Cihan Ekşioğlu olduğu belirlendi. Yakalanan 2 şüphelinin, "Dalton" kod adlı birinden suikast emri aldıkları tespit edildi. İşte detaylar...

İstanbul'da geçtiğimiz hafta yaşanan bir suikast girişimi gündemi derinden sarstı. İstanbul Beykoz Konakları'nda pusu kurup silahları ateşlemeye hazır bir şekilde bekleyen motosikletli 2 kişi ihbar edildi. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı şüpheliler emniyete götürüldü üst aramaları yapıldı. Üzerlerinde çelik yelek ve silah bulunan şüphelilerin, silahlarının da ateşlenmeye hazır olması polisin dikkatini çekince araştırma derinleştirildi. Sorguya alınan şüpheliler susma haklarını kullandı.

WHATSAPP YAZIŞMALARINDAN EKŞİOĞLU ÇIKTI

Araştırmaya Organize Suçlar Polisi'nin de dahil olduğu olayda teknik inceleme başlatıldı. Şüphelilerin cep telefonları ve WhatsApp yazışmaları didik didik incelenerek deşifre edildi. İki şüphelinin suikast için bölgeye geldiği belirlendi. tv100'den Levent Albayrak'ın haberine göre hedeflerindeki isim ise ünlü iş insanı Cihan Ekşioğlu'ydu. Ekşioğlu, suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrası gündeme gelmişti.

"FARK ETMEZ ONLARA DA SIKARIZ"

Şüphelilerin "Dalton" kod adını kullanan bir kişiden talimat aldığı, bu kişinin de şüphelilere, Ekşioğlu'nun fotoğrafını gönderdiğini ve "dikkat edin yanında polis korumaları da var" diyerek uyardığı tespit edildi. Şüphelilerin de kendisine, "fark etmez ağabey onlara da sıkarız" dedikleri belirlendi. Teknik incelemenin tamamlanmasıyla şüphelilerin güzergahları da belirlendi. İki kişinin, o bölgede sürekli keşif yaptıkları ortaya çıktı.

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Cihan Ekşioğlu, Sedat Peker, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suç örgütü lideri Sedat Peker'in hedef aldığı iş insanı Cihan Ekşioğlu'na suikast girişimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suç örgütü lideri Sedat Peker'in hedef aldığı iş insanı Cihan Ekşioğlu'na suikast girişimi - Son Dakika
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