Son Dakika Haberleri: Suç Örgütü Lideri Trabzon'da Yakalandı

Suç Örgütü Lideri Trabzon'da Yakalandı

1 saat önce

Trabzon'da 19 ayrı suçtan kaydı ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir suç örgütü lideri yakalandı.

Suç Örgütü Lideri Trabzon'da Yakalandı, System.String[]
Trabzon'da 19 ayrı suçtan kaydı ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir suç örgütü lideri yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 'Yağma, Silahla Tehdit, Basit Yaralama, Tefecilik, Silahla Ateş Etme' gibi 19 ayrı suçtan kaydın bulunan ve 'Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma ve Silahla Tehdit suçlarından toplam 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bu suçlardan aranan İ.T. isimli "Suç Örgütü Lideri" 46 bin 480 TL para ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahsın sorgusunun sürdüğü kaydedildi. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:35 Kaynak: İHA

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, 3. Sayfa
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