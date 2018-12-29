Suç Örgütü Lideri Trabzon'da Yakalandı
1 saat önce
Trabzon'da 19 ayrı suçtan kaydı ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir suç örgütü lideri yakalandı.
Trabzon
'da 19 ayrı suçtan kaydı ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir suç örgütü lideri yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince yapılan çalışmalarda 'Yağma, Silahla Tehdit, Basit Yaralama, Tefecilik, Silahla Ateş Etme' gibi 19 ayrı suçtan kaydın bulunan ve 'Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma ve Silahla Tehdit suçlarından toplam 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bu suçlardan aranan İ.T. isimli "Suç Örgütü Lideri" 46 bin 480 TL para ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahsın sorgusunun sürdüğü kaydedildi. - TRABZON
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:35 Kaynak: İHA
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