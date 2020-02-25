Suç örgütü lideri Yakup Süt ile 32 kişiye tutuklama talebi - Son Dakika

Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Yakup Süt'ün de aralarında bulunduğu 36 şüpheliden 33'ü tutuklama, 3'ü ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Yakup Süt'ün de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenlenmişti. Operasyon yapılan adreslerde suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Yakup Süt'ün de aralarında bulunduğu 58 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde ayrıca 19 silah, 3 tüfek ve çok sayıda çelik yelek, mermi, çek ve senet ele geçirilmişti.



İstanbul'un çeşitli noktalarında gerçekleşen 35 yağma ve tehdit olaylarının faili olduğu tespit edilen şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmış, 18 şüpheli ise 18 Şubat'ta İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanmış, 3 'ü ev hapsi cezası almış, 3'ü adli kontrol hükmüyle serbest bırakılmış, 8'i ise serbest bırakılmış.



Yakup Süt'ün de aralarında bulunduğu 36 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, 'Yağma', 'tehdit', 'ruhsatsız silah bulundurma', 'kasten yaralama' ve 'organize suç örgütü kurmak veya yönetmek' suçlarından sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Adliyede savcılığa çıkarılan şüphelilerden 33'ü tutuklama 3'ü ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. - İSTANBUL