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Suç örgütü lideriyle ilgili iddia Soylu'yu kızdırdı: Beni gömmeye çalışırlarken, devletin birimlerini de gömüyorlar - Son Dakika

Suç örgütü lideriyle ilgili iddia Soylu'yu kızdırdı: Beni gömmeye çalışırlarken, devletin birimlerini de gömüyorlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de çökertilen Comanchero isimli suç örgütünün lideri Hakan Ayık'a vatandaşlık verildiği iddiasına yönelik haberlere sert tepki gösterdi. Soylu, ''Kırmızı bültenle aranan birinin vatandaş olabilmesi hatta ikamet bile alabilmesi kanunen de fiilen de mümkün değildir. İftiralar yalanlar yakıştırmalarla Süleyman Soylu'yu gömelim derken tüm devletin birimlerini aynı zamanda gömüyorlar'' ifadelerini kullandı.

24.11.2023 - 10:13,  Güncelleme: 10:17
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İçişleri Bakanlığı 2 Aralık Perşembe günü düzenlenen operasyonla Avustralya merkezli olarak küresel çapta faaliyet gösteren ve liderliğini "Reis" lakaplı Hakan Ayık'ın yaptığı uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero'yu çökertti. Aralarında çete elebaşı Ayık'ın da yer aldığı 37 kişi operasyonla gözaltına alınırken operasyon sonrası gündem yaratan bazı iddialar ortaya atıldı.

ÇETE LİDERİNE VATANDAŞLIK VERİLDİĞİ İDDİASI

Bazı gazeteciler INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan çete lideri Ayık'a Türkiye'de vatandaşlık verildiğine yönelik haberler hazırlarken, gündemdeki iddia eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'yu küplere bindirdi.

Suç örgütü lideriyle ilgili iddia Soylu'yu kızdırdı: Beni gömmeye çalışırlarken, devletin birimlerini de gömüyorlar
Operasyonla yakalanan çete lideri Hakan Ayık.

SOYLU GÜNDEMDEKİ HABERLERİ PAYLAŞIP TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medya platformu X üzerinden basında yer alan söz konusu haberlerin küpürlerini paylaşan Soylu, "Organize haberler devam ediyor" mesajını paylaştı.

"DOĞRU BİLGİLERİ HERKESİN ÖĞRENME HAKKI VAR"

Soylu tweet'inde şu ifadeleri kullandı; "Devletin tüm birimlerini emniyet istihbarattan MİT'e, İNTERPOLDEN Nüfus'a, Tapu'dan Valiliklere, Bakanlıklardan Cumhurbaşkanlığına kadar töhmet altında bırakan, gazetecilerin tüm detaylarını elde ettiği! kamuoyuna manipüle ederek servis ettiği bu haberlerin doğru bilgilerini herkesin öğrenme hakkı var.

Suç örgütü lideriyle ilgili iddia Soylu'yu kızdırdı: Beni gömmeye çalışırlarken, devletin birimlerini de gömüyorlar

"SOYLU'YU GÖMELİM DERKEN DEVLETİ DE GÖMÜYORLAR"

Kırmızı bültenle aranan birinin vatandaş olabilmesi hatta ikamet bile alabilmesi kanunen de fiilen de mümkün değildir. İftiralar yalanlar yakıştırmalarla Süleyman Soylu'yu gömelim derken tüm devletin birimlerini aynı zamanda gömüyorlar.

"TÜRKİYE'YE NARKO DEVLET İFTİRASI ATANLARIN HEZEYANI"

Devletin yaptığı bütün mücadeleyi fitne ve iftira ile hedef alan anlayış hastalıklı ve sistematik olarak Türkiye'ye narko devlet iftirası atanların hezeyanıdır."

Suç örgütü lideriyle ilgili iddia Soylu'yu kızdırdı: Beni gömmeye çalışırlarken, devletin birimlerini de gömüyorlar

İçişleri Bakanı, Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suç örgütü lideriyle ilgili iddia Soylu'yu kızdırdı: Beni gömmeye çalışırlarken, devletin birimlerini de gömüyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suç örgütü lideriyle ilgili iddia Soylu'yu kızdırdı: Beni gömmeye çalışırlarken, devletin birimlerini de gömüyorlar - Son Dakika
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