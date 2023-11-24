İçişleri Bakanlığı 2 Aralık Perşembe günü düzenlenen operasyonla Avustralya merkezli olarak küresel çapta faaliyet gösteren ve liderliğini "Reis" lakaplı Hakan Ayık'ın yaptığı uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero'yu çökertti. Aralarında çete elebaşı Ayık'ın da yer aldığı 37 kişi operasyonla gözaltına alınırken operasyon sonrası gündem yaratan bazı iddialar ortaya atıldı.
Bazı gazeteciler INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan çete lideri Ayık'a Türkiye'de vatandaşlık verildiğine yönelik haberler hazırlarken, gündemdeki iddia eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'yu küplere bindirdi.
Sosyal medya platformu X üzerinden basında yer alan söz konusu haberlerin küpürlerini paylaşan Soylu, "Organize haberler devam ediyor" mesajını paylaştı.
Soylu tweet'inde şu ifadeleri kullandı; "Devletin tüm birimlerini emniyet istihbarattan MİT'e, İNTERPOLDEN Nüfus'a, Tapu'dan Valiliklere, Bakanlıklardan Cumhurbaşkanlığına kadar töhmet altında bırakan, gazetecilerin tüm detaylarını elde ettiği! kamuoyuna manipüle ederek servis ettiği bu haberlerin doğru bilgilerini herkesin öğrenme hakkı var.
Kırmızı bültenle aranan birinin vatandaş olabilmesi hatta ikamet bile alabilmesi kanunen de fiilen de mümkün değildir. İftiralar yalanlar yakıştırmalarla Süleyman Soylu'yu gömelim derken tüm devletin birimlerini aynı zamanda gömüyorlar.
Devletin yaptığı bütün mücadeleyi fitne ve iftira ile hedef alan anlayış hastalıklı ve sistematik olarak Türkiye'ye narko devlet iftirası atanların hezeyanıdır."
Son Dakika › Güncel › Suç örgütü lideriyle ilgili iddia Soylu'yu kızdırdı: Beni gömmeye çalışırlarken, devletin birimlerini de gömüyorlar - Son Dakika