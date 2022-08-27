Kılıçdaroğlu, Sedat Peker'in SPK iddialarıyla ilgili harekete geçti: Suç duyusunda bulunacağız - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Sedat Peker'in SPK iddialarıyla ilgili harekete geçti: Suç duyusunda bulunacağız

27.08.2022 19:36
Kılıçdaroğlu, Sedat Peker'in SPK iddialarıyla ilgili harekete geçti: Suç duyusunda bulunacağız

Suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenoğlu ile ilgili bir dizi iddialarda bulundu. İddialara ilişkin Kılıçdaroğlu, "Pazartesi parti örgütümüz suç duyurusunda bulunacak. Vatan kurtaran savcı ve hakim, haydi göreyim sizi; hem konser falan değil, konu SPK... Gençler sakın birbirinize düşmeyin! Hakaret falan değil mesele. Sizi kavga ettirmek istiyorlar çünkü paraya tapıyorlar" dedi.

Suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, Deli Çavuş adlı sosyal medya hesabından bir dizi tweet paylaştı. Paylaşımlarında Sedat Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenoğlu, kardeşi AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, Eski Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Salih Orakcı ile ilgili rüşvet sarmalı olduğuna ilişkin iddialarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

İddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin parti örgütünün pazartesi günü suç duyurusunda bulunacağını duyurarak hakim ve savcılara çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Sedat Peker'in SPK iddialarıyla ilgili harekete geçti: Suç duyusunda bulunacağız

Paylaşımında Kılıçdaroğlu, "Pazartesi parti örgütümüz suç duyurusunda bulunacak. Vatan kurtaran savcı ve hakim, haydi göreyim sizi; hem konser falan değil, konu SPK... Gençler sakın birbirinize düşmeyin! Hakaret falan değil mesele. Sizi kavga ettirmek istiyorlar çünkü paraya tapıyorlar. Paratapar bunlar." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Kemal Kılıçdaroğlu, Sedat Peker, Güncel, Son Dakika

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