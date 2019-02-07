Son Dakika Haberleri: Suç Örgütü Operasyonu

Suç Örgütü Operasyonu

1 saat önce

Adana'da suç örgütüne yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da suç örgütüne yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "kasten yaralamak", "ev ve iş yeri kurşunlanması", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "6136 Sayılı Yasaya muhalefet" suçlarıyla ilgili 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki 42 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 29 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde arama yapıldı.

Firari 15 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında, 2014 yılından bu yana kentte meydana gelen bir kısım yaralama, tehdit, uyuşturucu ticareti gibi eylemlerin deşifre edilebileceğinin değerlendirildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:21 Kaynak: AA

Adana, 3. Sayfa
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