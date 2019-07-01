Son Dakika Haberleri: Suç örgütü operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Suç örgütü operasyonu

2 saat önce

Gaziantep merkezli 6 ilde uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik operasyonda, gözaltına alınan ve aralarında örgüt elebaşının da yer aldığı 53 şüpheliden 40'ı tutuklandı.

Gaziantep merkezli 6 ilde uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik operasyonda, gözaltına alınan ve aralarında örgüt elebaşının da yer aldığı 53 şüpheliden 40'ı tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen suç örgütü üyelerine yönelik çalışma başlattı.
Yaklaşık 7 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Gaziantep, Şanlıurfa, Hakkari, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay'da belirlenen adreslere 400 polisin katılımıyla, eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği, droneların da kullanıldığı operasyonda, kapıları açılmayan zanlıların evlerine "koçbaşı" kullanılarak girildi.
Adreslerde yapılan aramalarda 6 kilo 500 gram eroin, 3 kilo 420 sentetik uyuşturucu, 250 gram esrar, 15 uyuşturucu hap, 6 hassas terazi, 5 tabanca, 1 çalıntı otomobil ele geçirildi.
Operasyonda, aralarında örgüt elebaşı ve yöneticilerinin de yer aldığı 53 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 40'ı "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklandı.
Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Suç örgütü operasyonu
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:54 Kaynak: AA
Uyuşturucu Ticareti, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da bin adrese eş zamanlı asayiş operasyonu! Model Deniz Akkaya, fiziğiyle takipçilerinden tam not aldı! İcra yoluyla annesinden alınan küçük çocuğun gözyaşları yürek dağladı Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 18:56:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suç örgütü operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]