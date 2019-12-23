Suç örgütü operasyonu - Son Dakika

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Suç örgütü operasyonu

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, düzenlenen suç örgütü operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, düzenlenen suç örgütü operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, haksız kazanç sağlamak için örgüt kurdukları belirlenen gruba yönelik çalışma başlatıldı.

Toplanan delillerin ardından yasa dışı yollarla birçok kişinin gayrimenkulüne el koydukları iddia edilen şüphelilere yönelik harekete geçildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin, Manavgat'ın Kumköy turizm merkezinde bir yatırımcıya ait 4 yıldızlı oteli hileli yöntemlerle üzerine geçirdikleri iddia ediliyor.

Suç örgütü operasyonu

Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:13 Kaynak: AA
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