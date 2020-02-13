Suç örgütü operasyonunda 1'i avukat 9 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suç örgütü operasyonunda 1'i avukat 9 gözaltı - Son Dakika

Suç örgütü operasyonunda 1'i avukat 9 gözaltı

6 saat önce

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde ve Gaziantep'te usulsüz evrakla açtıkları yediemin otoparkında, 70 araç ve 4 motosikletin üzerinde değişiklik yapıp, hurda amaçlı satışa çıkaran suç örgütüne yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında 1 avukatın da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Suç örgütü operasyonunda 1'i avukat 9 gözaltı, System.String[]

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde ve Gaziantep'te usulsüz evrakla açtıkları yediemin otoparkında, 70 araç ve 4 motosikletin üzerinde değişiklik yapıp, hurda amaçlı satışa çıkaran suç örgütüne yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında 1 avukatın da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütü tarafından usulsüz evrakla yediemin otoparklarının açıldığını tespit etti. Kurtalan ilçesinde ile Gaziantep'teki usulsüz kurulan yediemin otoparklarında 70 araç ve 4 motosikletin üzerinde değişiklik yapıp, hurda amaçlı satışa çıkaran suç örgütünün yakalanmasına yönelik Siirt merkezli İstanbul, Hatay ve Batman'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında 1 avukatın da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alınırken, 35 araca ise el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.


Gaziantep, Kurtalan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mehmetçik'in kafa kamerasından gri kategorideki teröristin etkisiz hale getirilme anı
'Bager' kod adlı teröristin etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı Gaziantepli iş insanı otelini sokakta kalan evsizlere açtı İBB, Kanal İstanbul'a karşı harekete geçti: Avukatlar durdurmak için başvurdu

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 19:03:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Suç örgütü operasyonunda 1'i avukat 9 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]