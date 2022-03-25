Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda yakalananlardan 13'ü tutuklandı - Son Dakika
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Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda yakalananlardan 13'ü tutuklandı

25.03.2022 17:59
Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda yakalananlardan 13'ü tutuklandı

Samsun ile Ankara ve İstanbul'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 47 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Samsun ile Ankara ve İstanbul'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 47 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 47 zanlıdan 17'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte faaliyet yürüten organize suç örgütleri ve karıştıkları suçların deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütülmüştü. Bu kapsamda 18 Mart'ta Samsun, İstanbul ve Ankara'da, silahlı organize suç örgütü kapsamında, tasarlayarak kasten öldürme ve azmettirme, örgütlü uyuşturucu ticareti yapma, kasten yaralama, nitelikli yağma, nitelikli mala zarar verme, tehdit, ikamet kurşunlama, kasten yaralamaya teşebbüs, tefecilik, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarını işlediği belirlenen zanlıların adreslerinde ruhsatsız 16 tabanca ve 4 tüfek, farklı çaplarda 835 tabanca fişeği, 17 kartuş, 490 bin 926 sentetik ecza hapı, 14 kilo 774 gram esrar, 4,27 gram kokain, 7 kilogram metamfetamin ile çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirilmişti.

Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda yakalananlardan 13'ü tutuklandı
Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda yakalananlardan 13'ü tutuklandı
Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda yakalananlardan 13'ü tutuklandı
Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda yakalananlardan 13'ü tutuklandı
Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda yakalananlardan 13'ü tutuklandı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda yakalananlardan 13'ü tutuklandı - Son Dakika


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