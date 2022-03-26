Suç örgütü operasyonunda 13 tutuklama, 4 adli kontrol - Son Dakika
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Suç örgütü operasyonunda 13 tutuklama, 4 adli kontrol

26.03.2022 00:57
Suç örgütü operasyonunda 13 tutuklama, 4 adli kontrol

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun merkezli Ankara ve İstanbul'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 47 kişiden 17'si sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun merkezli Ankara ve İstanbul'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 47 kişiden 17'si sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 13 kişi tutuklanırken, 4 kili ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun'da faaliyet yürüten organize suç örgütlerinin ve karışmış oldukları suçların deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, silahlı organize suç örgütünün, tasarlayarak kasten adam öldürme, öldürmeyi azmettirme, örgütlü uyuşturucu ticareti yapma, kasten yaralama, nitelikli yağma, nitelikli mala zarar verme (Kundaklama), tehdit, ikamet kurşunlama, kasten yaralamaya teşebbüs, 6136 SKM, tefecilik, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarının işlendiği tespit edildi. Çalışmalar neticesinde belirlenen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik bir hafta önce Samsun merkezli Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 92 ekip ve 311 polisin katıldığı operasyonda 11'i söz konusu operasyon kapsamı ile başka suçlardan cezaevinde bulunan toplam 47 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlarla bağlantılı 16 adet değişik çaplarda ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 835 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, 17 adet kartuş, 490 bin 926 adet sentetik ecza hap, 14,774 kg esrar, 4,27 gr kokain, 7 kg metamfetamin ve dijital materyaller ve çok sayıda belge ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 17 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 13 kişi tutuklanırken, 4 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında gözaltında bulunan 30 kişinin ise emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN

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Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 17 şüpheli adliyede (2) Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 17 şüpheli adliyede (2) ADNAN OKTAR DAVASINDA TAHLİYE EDİLEN 68 SANIĞIN TUTUKLANMA TALEBİ REDDEDİLDİ ADNAN OKTAR DAVASINDA TAHLİYE EDİLEN 68 SANIĞIN TUTUKLANMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Ankara, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Suç örgütü operasyonunda 13 tutuklama, 4 adli kontrol - Son Dakika


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