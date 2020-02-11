Suç örgütü operasyonunda 8 tutuklama - Son Dakika
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Suç örgütü operasyonunda 8 tutuklama

6 saat önce

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen suç örgütü operasyonunda 9'u Gönen'de, 3'ü Çanakkale'nin Biga ilçesinde gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Suç örgütü operasyonunda 8 tutuklama, System.String[]

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen suç örgütü operasyonunda 9'u Gönen'de, 3'ü Çanakkale'nin Biga ilçesinde gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Balıkesir'in Gönen ilçesinde Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri silahlı suç örgütü kurdukları iddia edilen 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin eski Belediye Başkanı Hüseyin Yakar'a yapılan silahlı saldırı olayı ile de alakadar olduğu iddia edildi. Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis ekipleri silahlı suç örgütünden oldukları iddiası ile 12 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüphelilerin 9'u Gönen'de gözaltına alınırken, 3 kişi de Çanakkale'nin Biga ilçesinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Gönen, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:17 Kaynak: İHA
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