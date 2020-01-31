Suç örgütü operasyonunda tutuklu sayısı 11'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Suç örgütü operasyonunda tutuklu sayısı 11'e yükseldi - Son Dakika

Suç örgütü operasyonunda tutuklu sayısı 11'e yükseldi

6 saat önce

Denizli'de kaçırdıkları kişiyi kelepçeleyerek 3 gün boyunca alıkoyan suç örgütü, 2'si kadın 7 kişi tutuklandı.

Suç örgütü operasyonunda tutuklu sayısı 11'e yükseldi, System.String[]

Denizli'de kaçırdıkları kişiyi kelepçeleyerek 3 gün boyunca alıkoyan suç örgütü, 2'si kadın 7 kişi tutuklandı. Suç örgütüne yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı.


Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri geçtiğimiz gün organize suç örgütünü takibe aldı. Takibe alınan suç örgütü zorla alıkoyma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, adam kaçırma ve gasp suçlarına karıştıkları iddia edilen 2'si kadın 7 kişiyi önceki gün gözaltına aldı. Suç örgütü operasyonu kapsamında 7 kişi R.D. isimli kişiyi zorla kaçırarak 3 gün boyunca bir evde kelepçe takmak suretiyle zorla tuttuğu ve gasp edildiğinden dolayı Taylan Y., Abdullah K., Barış D., Deniz D., Ersin E., Hatice Ö. ve Cemil C. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyedeki işlemlerden sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Suç örgütüne karışan 4 kişi tutuklandı


Polis ekiplerinin eş zamanlı yaptığı operasyonda 2'si kadın 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.R.A, Ö.Ö, F.A, S.G çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklandı. C.A. ve B.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yanı sıra adliyeye getirilen şahıslar gazetecilerin 'Kaç kişiyi kaçırdınız?' sorusuna 'Dalgamı geçiyorsunuz' şeklinde cevap verdi.


Zorla şikayetinden vazgeçirmek istediler


Şikayetçi olan Ö.S. ifadesinde geçtiğimiz gün tutuklanan 7 şahsın, yakınlarının tehdit ettiğini ve gece aracının önünü keserek zorla kaçırıldığını belirttiği öğrenildi. Şahıs, tabanca zoru ile bir bağ evine götürüldüğünü ve şikayetinden vazgeçmesi isteyerek serbest bıraktıklarını ifade etti. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:41 Kaynak: İHA
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