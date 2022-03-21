Suç örgütü operasyonunda yakalanan 40 kişinin gözaltı süresi uzatıldı - Son Dakika
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Suç örgütü operasyonunda yakalanan 40 kişinin gözaltı süresi uzatıldı

21.03.2022 15:43
Suç örgütü operasyonunda yakalanan 40 kişinin gözaltı süresi uzatıldı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun merkezli Ankara ve İstanbul'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 40 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun merkezli Ankara ve İstanbul'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 40 kişi adliyeye sevk edildi. Gözaltı süreleri uzatılan zanlılar tekrar emniyete götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun'da faaliyet yürüten organize suç örgütlerinin ve karışmış oldukları suçların deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, silahlı organize suç örgütünün, tasarlayarak kasten adam öldürme, öldürmeyi azmettirme, örgütlü uyuşturucu ticareti yapma, kasten yaralama, nitelikli yağma, nitelikli mala zarar verme (Kundaklama), tehdit, ikamet kurşunlama, kasten yaralamaya teşebbüs, 6136 SKM, tefecilik, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarının işlendiği tespit edildi.

Çalışmalar neticesinde belirlenen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik cuma sabahı Samsun merkezli Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 92 ekip ve 311 polisin katıldığı operasyonda 40 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlarla bağlantılı 16 adet değişik çaplarda ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 835 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, 17 adet kartuş, 490 bin 926 adet sentetik ecza hap, 14,774 kg esrar, 4,27 gr kokain, 7 kg metamfetamin ve dijital materyaller ve çok sayıda belge ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam eden 40 kişi, gözaltı süresileri dolunca bugün geniş güvenlik önlemleri altında Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan 40 şüpheli için 4 gün ek gözaltı süresi talep edildi. Mahkemedeki işlemlerinin ardından gözaltı süreleri 4 gün uzatılan şüpheliler yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

(Muhammer Ay/ İHA)

Suç örgütü operasyonunda yakalanan 40 kişinin gözaltı süresi uzatıldı
Suç örgütü operasyonunda yakalanan 40 kişinin gözaltı süresi uzatıldı
Suç örgütü operasyonunda yakalanan 40 kişinin gözaltı süresi uzatıldı
Suç örgütü operasyonunda yakalanan 40 kişinin gözaltı süresi uzatıldı
Suç örgütü operasyonunda yakalanan 40 kişinin gözaltı süresi uzatıldı
Suç örgütü operasyonunda yakalanan 40 kişinin gözaltı süresi uzatıldı
Suç örgütü operasyonunda yakalanan 40 kişinin gözaltı süresi uzatıldı
Suç örgütü operasyonunda yakalanan 40 kişinin gözaltı süresi uzatıldı
Suç örgütü operasyonunda yakalanan 40 kişinin gözaltı süresi uzatıldı
Suç örgütü operasyonunda yakalanan 40 kişinin gözaltı süresi uzatıldı
Suç örgütü operasyonunda yakalanan 40 kişinin gözaltı süresi uzatıldı

YORUMLAR
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İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 12 gözaltı İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 12 gözaltı Edirne'de suç örgütüne şafak operasyonu: 11 gözaltı Edirne'de suç örgütüne şafak operasyonu: 11 gözaltı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Suç örgütü operasyonunda yakalanan 40 kişinin gözaltı süresi uzatıldı - Son Dakika


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