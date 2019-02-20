Son Dakika Haberleri: Suç Örgütü Şüphelilerine 723 Yıla Kadar Hapis İstemi

Suç Örgütü Şüphelilerine 723 Yıla Kadar Hapis İstemi

56 dakika önce

Adana'da suç örgütü kurarak "tehdit, tefecilik, şantaj, sahtecilik ve iftira" ile çok sayıda kişinin para ve arazilerini yağmalayıp dolandırdıkları öne sürülen 29 zanlı hakkında 3 yıldan 723 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Suç Örgütü Şüphelilerine 723 Yıla Kadar Hapis İstemi, System.String[]
Adana'da suç örgütü kurarak "tehdit, tefecilik, şantaj, sahtecilik ve iftira" ile çok sayıda kişinin para ve arazilerini yağmalayıp dolandırdıkları öne sürülen 29 zanlı hakkında 3 yıldan 723 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının tutuksuz 29 kişi hakkında 26 ayrı olay nedeniyle "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, iftira, tehdit, şantaj, hakaret, sahtecilik, dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, yargı görevini yapanı etkileme" gibi suçlardan hazırladığı iddianame, Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen A.Z.B'nin de aralarında yer aldığı zanlılar için 3 yıldan 723 yıla kadar hapis cezası istendi.

Aralarında hukukçu ve siyasetçilerin de bulunduğu 60 kişinin mağdur olarak yer aldığı iddianamede, A.Z.B'nin "tefecilik, tehdit, yağma, iftiralarla" kamu kurumlarında çalışan ve ağına düşürdüğü görevlileri kullanarak usulsüzlük yapmak ve yapılmasına sebep olmak gibi birçok suç işlediği, işlenmesine sebebiyet verdiği belirtildi.

Örgüt elebaşı ile hareket eden şüphelilerin çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri vurgulanan iddianamede, müştekilerin para ve arazilerinin nasıl yağmalandığı ayrıntılarıyla anlatıldı.

Müştekilerden veteriner B.K, iddianamede yer alan ifadesinde, 2012'de ekonomik sıkıntı nedeniyle A.Z.B'den bir yıl sonra 105 bin lira olarak ödemek şartıyla 60 bin lira borç aldığını belirterek, "186 bin lira ödememe karşın halen benden para istediler. İki aracıma haciz koydurdular. 11 bin lira avukatlık ücreti ödedim. Manevi değeri ölçülmeyen devemi de tehditle elimden aldılar." ifadelerini kullandı.

İddianamenin değerlendirme bölümünde ise şüphelilerin organize suç örgütü yapılanması içinde olduklarına dikkati çekilerek, haksız kazanç sağlamak amaçlı yağma, tefecilik, baskı, korkutma, sindirme, tehdit, suç uydurma, asılsız haber ve şikayetlerle karalama eylemlerini gerçekleştirmek suretiyle suç işledikleri ve bunu organize bir örgütsel yapı içerisinde gerçekleştirdikleri kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:09 Kaynak: AA

Başsavcı, Adana, Güncel
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