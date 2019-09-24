Son Dakika Haberleri: Suç örgütü üyeleri adliyeye sevk edildi
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Suç örgütü üyeleri adliyeye sevk edildi

1 saat önce

Suç örgütü üyeleri adliyeye sevk edildiİSTANBUL - Fatih'te bulunan gece kulüplerinin de aralarında olduğu çıkar amaçlı suç örgütüne düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Suç örgütü üyeleri adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Fatih'te bulunan gece kulüplerinin de aralarında olduğu çıkar amaçlı suç örgütüne düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şubesine ekipleri, geçtiğimiz günlerde İstanbul Fatih'te bulunan bazı gece kulüplerine düzenlenen eş zamanlı baskınlarda uyuşturucu, kumar, fuhuş ve sahte içki suçlarına karışan organize bir çeteyi çökertmiş, polis uygulamalarını ve operasyonları çeteye önceden haber veren polislerin olduğu 22 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 22 şüpheli bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Suç örgütü üyeleri adliyeye sevk edildi

İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:26 Kaynak: İHA
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