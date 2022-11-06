Çete üyesi fuhuş için anlaştığı kadını gasp etmiş - Son Dakika
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Çete üyesi fuhuş için anlaştığı kadını gasp etmiş

06.11.2022 10:07

Adana'da suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 29 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Adana'da suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 29 zanlıdan 8'i tutuklandı. Zanlılardan birinin fuhuş amaçlı çağırdığı kadını gasp ettiği öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde 'nitelikli yağma', 'kasten yaralama', 'uyuşturucu madde ticareti', 'ilah ve mühimmat ticareti' suçlarına karıştığı belirlenen silahlı bir suç örgütütespit etti. KOM ekipleri, 90'lı yılların sonlarında atari salonu işlettikleri için kendilerini 'Atariciler çetesi' olarak adlandıran örgüte yönelik teknik ve fiziki takip yaptı. Savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından harekete geçen polis, 25 Ekim'de şafak vakti belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde polis, 29 şüpheliyi gözaltına aldı.

Örgütün mahalledeki esnafı silahla tehdit edip haraca bağladıkları, para vermeyi reddedenleri de dövüp, iş yerlerini kurşunladıkları ortaya çıktı. Ayrıca şüphelilerin mahallede uyuşturucu madde satışı yaptıkları, çalıntı araçları alıp parçaladıktan sonra sattıkları belirlendi. Mahalledeki oto tamircisi A.K.'nin 15 Kasım 2021'de müşterisinin aracını denemek için sokakta ilerlediği sırada yanlışlıkla örgüt üyesi bir kişinin koluna çarptığı, bunun üzerine de dayak yediği öğrenildi. Ayrıca şüphelilerin söz konusu aracını duvara çarparak zarar verdikleri kaydedildi. Öte yandan örgüt üyesi bir kişinin 21 Aralık 2021'de fuhuş için anlaşıp evine gittiği S.B.'nin altınlarını gasp ettiği belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartı, 13'ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İHA
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Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çete üyesi fuhuş için anlaştığı kadını gasp etmiş - Son Dakika

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