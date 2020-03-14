Suç örgütüne darbe: 5 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Suç örgütüne darbe: 5 tutuklama - Son Dakika

Suç örgütüne darbe: 5 tutuklama

33 dakika önce

Suç örgütüne darbe: 5 tutuklama Gözaltına alınan 5 kişinin sorgusu sürüyor Düzce İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin silahlı suç örgütü kuran çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Suç örgütüne darbe: 5 tutuklama

Gözaltına alınan 5 kişinin sorgusu sürüyor

DÜZCE - Düzce İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin silahlı suç örgütü kuran çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 kişi hakim karşısına çıktı. 4 kişi serbest kalırken, 5 kişi tutuklandı. Kalan 5 kişinin ise sorgusu sürüyor.

Silahlı suç örgütü kurarak bir çok suç işleyenlere yönelik Düzce İl Jandarma Alay komutanlığı ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında 14 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahısların evinde yapılan aramada 33 gram metamfetamin, 50 gram esrar, 6 adet tabanca ve 47 adet mermi fişeği ele geçirildi. Silah kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, haraç, çek-senet tahsilatı gibi konularda yasa dışı işlerle uğraşan şahıslardan 9'u jandarmada ki sorgularının ardından hakim karşısına çıktı. Adliyede hakim karşısında sorgulamalarının ardından 9 kişiden 5'i tutuklanırken 4 kişi ise serbest kaldı. Kalan 5 kişinin jandarmada ki sorgusunun devam ettiği işlemlerin bitmesinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtilirken, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kuran 14 kişinin dışında örgütle bağlantısı olan şahıslara yönelik soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Suç örgütüne darbe: 5 tutuklama

Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 'Siya Munzur' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu
Karısını barışmaya ikna edemeyen adam, benzin dökerek kendini yaktı Sevgilisini boğarak öldüren adam, Aydos Ormanı'nda intihar etti Hırsızlık yapan kadın, gazetecilere tepki gösterdi: Adam öldürsem çekmezsiniz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 01:46:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Suç örgütüne darbe: 5 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]