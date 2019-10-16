Son Dakika Haberleri: Ankara'da tefecilere eş zamanlı operasyon: 3 gözaltı
Son Dakika Güncel Ankara'da tefecilere eş zamanlı operasyon: 3 gözaltı

Ankara'da tefecilere eş zamanlı operasyon: 3 gözaltı

1 saat önce

Ankara'da Mali Suçlar ekipleri tarafından, tefecilik yöntemiyle zorla kazanç elde ettikleri belirlenen suç örgütü üyelerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda pos cihazı ve kredi kartı ele geçirildi.

Ankara'da Mali Suçlar ekipleri tarafından, tefecilik yöntemiyle zorla haksız kazanç elde ettikleri belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekonomik Suçlar Büro Amirliği ekipleri, tefecilik yöntemiyle zorla haksız kazanç elde ettikleri belirlenen suç örgütüne yönelik bir ay süren fiziki takip sonrası harekete geçti.

ÇOK SAYIDA POS CİHAZI VE KREDİ KARTI ELE GEÇİRİLDİ

Suç örgütü üyelerine ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramalarda, 39 pos cihazı, çeşitli kişiler adına 58 banka kartı ve çok sayıda doküman ele geçirdi.

300 BİN LİRA HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİLER

Zanlıların zor kullanarak borçlu kişileri mağdur ettikleri, aylık 1,5 milyon liralık para akışını kontrol ettikleri ve bu yolla aylık yaklaşık 300 bin lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ankara'da tefecilere eş zamanlı operasyon: 3 gözaltı
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rus senatör: Yaptırımların Türkiye'ye bir zararı olmayacak
PKK/KCK operasyonunda 36 ilde 245 gözaltı Bursa'da 20 milyon dolarlık vurgun yapan dolandırıcı çetesi çökertildi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmada 14...

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 09:41:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da tefecilere eş zamanlı operasyon: 3 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]