Suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı; saldırı anı kamerada - Son Dakika
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Suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı; saldırı anı kamerada

12.04.2022 23:53

FATİH'te, çok sayıda silahlı yaralama olayına karışan suç çetesi üyelerine yönelik İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

FATİH'te, çok sayıda silahlı yaralama olayına karışan suç çetesi üyelerine yönelik İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı. Çete üyelerinin motosikletle silahlı saldırı anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

İstanbul Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Şubat'tan beri Fatih'te 4 farklı silahlı yaralama ve bir silahlı yaralamaya teşebbüs eylemlerini gerçekleştirdikleri belirlenen organize suç örgütü üyelerini takibe aldı. Bu eylemlerin azmettiricisi ve planlayıcısı olduğu iddia edilen E.Y. liderliğini yaptığı suç örgütü üyelerine yönelik İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat ekiplerinin de katılığı operasyonda, çete lideri E.Y. yanındaki suç örgütü yöneticisi ile birlikte kaçmaya çalışırken İzmir'de gözaltına alındı. Diğer 6 şüpheli ise İstanbul'da yakalandı.Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda delil olabilecek malzeme, silahlı eylemlerini kasklı ve motosikletli olarak gerçekleştirdikleri koruyucu kasklar, çok sayıda tabanca fişeği kovanı ele geçirildi.

Polisteki işlemlerini ardından adliyeye çıkarılan 8 şüpheliden 4'ü serbest bırakılırken, 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı; saldırı anı kamerada
Suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı; saldırı anı kamerada
Suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı; saldırı anı kamerada
Suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı; saldırı anı kamerada
Suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı; saldırı anı kamerada
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Kaynak: DHA

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