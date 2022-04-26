Suç örgütüne yönelik "Konumcular" operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Suç örgütüne yönelik "Konumcular" operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı

26.04.2022 12:11
Suç örgütüne yönelik "Konumcular" operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı

Ankara merkezli üç ilde uyuşturucu, silah ticareti ve fuhuş yaptırarak haksız kazanç elde eden suç örgütüne yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.

Ankara merkezli üç ilde uyuşturucu, silah ticareti ve fuhuş yaptırarak haksız kazanç elde eden suç örgütüne yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, liderliğini Ö.D'nin yaptığı suç örgütünün uyuşturucu ve silah ticareti kanadının yöneticisi M.A.G. ve fuhuş vaadiyle dolandırıcılık kanadını yöneten A.E.V'nin il dışından temin ettikleri ruhsatsız silahları sattıkları ve uyuşturucu maddelerin ticaretini yaptıkları belirlendi.

Ayrıca Ankara, Eskişehir ve Konya'da örgütün kadın lideri Ö.D'nin talimatıyla arkadaşlık sitelerinde tanıştıkları kişileri fuhuş vaadiyle dolandırdığı, fuhuş yaptırdıkları kişilerin görüntülerini kullanarak fuhşa özendirdikleri, bu yollarla haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Suç örgütünün tespit edilen adreslerine yönelik bu sabah Ankara, Eskişehir ve Konya'da örgüt üyesi 18 kişinin yakalanması için 19 adrese 45 ekip ve 120 personelin katılımıyla eş zamanlı "Konumcular" operasyonu yapıldı.

Örgüt lideri ile yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlarda 15 ruhsatsız silah, 2 pompalı av tüfeği ile çok sayıda fişek, 1 kilo 745 gram kokain ve yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Suç örgütüne yönelik Konumcular operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı
Suç örgütüne yönelik Konumcular operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı
Suç örgütüne yönelik Konumcular operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Silah ve uyuşturucu ticaretinin yanı sıra fuhuş da yaptıran suç çetesi çökertildi: 17 gözaltı Son dakika haberi | Silah ve uyuşturucu ticaretinin yanı sıra fuhuş da yaptıran suç çetesi çökertildi: 17 gözaltı Adana'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı Adana'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Münir Karaloğlu, Uyuşturucu, Ankara, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suç örgütüne yönelik 'Konumcular' operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
12:20 Elon Musk'ın her hamlesi kripto para piyasasını etkiliyor! Dogecoin yüzde 25 değer kazandı!
11:12 Mansur Yavaş, çocuk başkan Esila'nın isteğini kırmayıp hayata geçirdi: Belediye personeli şiir okuyarak güne başlıyor
12:15 Kağıt toplayıcısı iki kadın yer konusunda anlaşamayıp saç başa kavga etti!
12:08 Mısır'da yeni bir tarihi hazine bulundu! Zeus tapınağının kalıntıları gün yüzüne çıktı!
12:06 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala kimdir? İşte merak edilen soruların yanıtı
12:05 Kuzey Kore'de gece yarısı askeri tören! Nükleer silahlarla gövde gösterisi yaptılar!
12:01 Oyuncu Alec Baldwin'in görüntü yönetmenini öldürdüğü olayda yeni detay! Görüntüler aylar sonra ortaya çıktı
11:59 Nükleer savaş uyarısı yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Zelenski müzakere ediyormuş gibi yapıyor, iyi bir aktör
11:57 Çorlu'da 23 Nisan'da açılan Masal Park, ertesi gün kapandı
11:32 Devlet Bahçeli'den, PKK elebaşı Duran Kalkan'ın tehdit gibi sözlerine sert cevap: Bir yiğidimiz leşini yere serecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 12:36:24. #1.12#
SON DAKİKA: Suç örgütüne yönelik "Konumcular" operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement