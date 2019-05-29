Suç şebekelerine güvenli haberleşme sağlayan kişiye 9 yıl hapis

SAN ABD'de Kanada vatandaşı bir kişi, uluslararası suç şebekelerine şifreli telefon ve haberleşme ağı sağladığı gerekçesiyle 9 yıl hapse mahkum oldu.

SAN ABD'de Kanada vatandaşı bir kişi, uluslararası suç şebekelerine şifreli telefon ve haberleşme ağı sağladığı gerekçesiyle 9 yıl hapse mahkum oldu.

ABD Güney California Bölge Mahkemesi, 41 yaşındaki Vincent Ramos'u, siber güvenlik şirketi "Phantom Secure" aracılığıyla uluslararası suç şebekesi üyelerine kriptolu telefonlar sattığı ve uluslararası sunucular üzerinden güvenli haberleşme ağları sağladığı gerekçesiyle 9 yıl hapse mahkum etti.

Davanın Savcısı Andrew Young, Ramos'un, aralarında Meksika'da Sinaloa uyuşturucu karteli, ABD'li eski futbolcu Owen Hanson'ın yönettiği uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı bahis şebekesi ile Avustralya'da faaliyet gösteren motosiklet çetesi Hells Angels'ın olduğu uluslararası suç şebekelerine adli makamların takibinden uzak haberleşme imkanları sağladığını belirtti.

Ramos'un bunun için suç şebekelerine yaklaşık 7 bin kriptolu Blackberry marka telefon sattığı ve Panama ile Hong Kong'da kurduğu sunucularla suçlulara güvenli mesaj alışverişi yapabilecekleri güvenli ağ hizmeti sunduğu ifade edildi.

Öte yandan Ramos ve şirketinin telefonları başkalarının eline geçmesi halinde uzaktan silinebilecek şekilde programladığı kaydedildi.

Vincent Ramos geçen yıl ABD'nin Washington eyaletinde tutuklanmıştı. Ramos hakkındaki soruşturmaya ABD, Kanada ve Avustralya'dan adli birimler dahil olmuştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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