Son Dakika Haberleri: Suç şebekelerine güvenli haberleşme sağlayan kişiye 9 yıl hapis
Son Dakika Güncel Haber

Suç şebekelerine güvenli haberleşme sağlayan kişiye 9 yıl hapis

1 saat önce

SAN ABD'de Kanada vatandaşı bir kişi, uluslararası suç şebekelerine şifreli telefon ve haberleşme ağı sağladığı gerekçesiyle 9 yıl hapse mahkum oldu.

Suç şebekelerine güvenli haberleşme sağlayan kişiye 9 yıl hapis, System.String[]
SAN ABD'de Kanada vatandaşı bir kişi, uluslararası suç şebekelerine şifreli telefon ve haberleşme ağı sağladığı gerekçesiyle 9 yıl hapse mahkum oldu.
ABD Güney California Bölge Mahkemesi, 41 yaşındaki Vincent Ramos'u, siber güvenlik şirketi "Phantom Secure" aracılığıyla uluslararası suç şebekesi üyelerine kriptolu telefonlar sattığı ve uluslararası sunucular üzerinden güvenli haberleşme ağları sağladığı gerekçesiyle 9 yıl hapse mahkum etti.
Davanın Savcısı Andrew Young, Ramos'un, aralarında Meksika'da Sinaloa uyuşturucu karteli, ABD'li eski futbolcu Owen Hanson'ın yönettiği uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı bahis şebekesi ile Avustralya'da faaliyet gösteren motosiklet çetesi Hells Angels'ın olduğu uluslararası suç şebekelerine adli makamların takibinden uzak haberleşme imkanları sağladığını belirtti.
Ramos'un bunun için suç şebekelerine yaklaşık 7 bin kriptolu Blackberry marka telefon sattığı ve Panama ile Hong Kong'da kurduğu sunucularla suçlulara güvenli mesaj alışverişi yapabilecekleri güvenli ağ hizmeti sunduğu ifade edildi.
Öte yandan Ramos ve şirketinin telefonları başkalarının eline geçmesi halinde uzaktan silinebilecek şekilde programladığı kaydedildi.
Vincent Ramos geçen yıl ABD'nin Washington eyaletinde tutuklanmıştı. Ramos hakkındaki soruşturmaya ABD, Kanada ve Avustralya'dan adli birimler dahil olmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:45 Kaynak: AA
Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amerikan denizaltısı buz dağına çarpınca bu hale geldi! Fotoğraflar ilk kez yayınlandı İlaç üreticisi Johnson & Johnson'a 17,5 milyar dolarlık ağrı kesici davası açıldı Huawei telefonunu servise getirenlere indirimli teknik servis kampanyası başlattı Huawei ve Apple'ın işlemcilerini TSMC üretecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 12:51:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suç şebekelerine güvenli haberleşme sağlayan kişiye 9 yıl hapis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]