Suç Unsuru Filmi
41 dakika önce
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Aynı evi paylaşan iki yakın arkadaş Cemal ve Buğra, Komiser Baran ve ekibi tarafından uykularının en derin noktasında kaldırılıp, şüphelisi oldukları bir soruşturmanın ortasına yerleştirilir. İki arkadaş ne olduğunu anlamadan komiser tarafından sorgulanırken evleri de kedilerinin izin verdiği ölçüde emniyet güçleri tarafından didik didik araştırılır. Celal her ne kadar çenesi düşük ve sorularla Baran’ı bunaltırken, Buğra az konuşan ve ağırkanlı tavırları nedeniyle şüphe uyandırıcıdır. İlk kez böyle bir hücre baskınıyla karşılaşan komiser yarı modern, yarı dönem döşenmiş bu hücre karşısında şaşkındır. Olaya görevi gereği dahil olan apartman yöneticisi Arslan Bey
ise yeni taşınan komşularını hiç tanımadığı gerçeğiyle yüzleşirken kapı komşularının iddialar karşısındaki soğukkanlı duruşlarına da anlam veremez. Arama süresince şüphelere yenileri eklenirken Komiser Baran ve ikili arasındaki diyalog da boyut değiştirir. Yönetmen:
Süleyman Arda EminçeSenaryo:
Süleyman Arda EminçeOyuncular:
Bülent Çolak, Efe Erdal, Hamdi Alp, Süleyman Arda Eminçe, Enis Aybar, Burak Sarımola
, Koray Erkök, Tuğba Eskicioğlu, Emre Şen
, Duygu Yıldız
, Kaan
Songün, Emin Maltepe
, Altuğ ElverişFilmin Türü:
BiyografiOrijinal Adı:
The Element of CrimeYapımcı Firma:
Varyete FilmYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
83 dk.Dağıtıcı Firma:
Kurmaca FilmVizyon Tarihi:
05.04.2019Suç Unsuru Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:54 Kaynak: InterSinema.com
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