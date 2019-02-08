Son Dakika Haberleri: Suç Unsuru Filmi

Suç Unsuru Filmi

41 dakika önce

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Aynı evi paylaşan iki yakın arkadaş Cemal ve Buğra, Komiser Baran ve ekibi tarafından uykularının en derin noktasında kaldırılıp, şüphelisi oldukları bir soruşturmanın ortasına yerleştirilir. İki arkadaş ne olduğunu anlamadan komiser tarafından sorgulanırken evleri de kedilerinin izin verdiği ölçüde emniyet güçleri tarafından didik didik araştırılır. Celal her ne kadar çenesi düşük ve sorularla Baran’ı bunaltırken, Buğra az konuşan ve ağırkanlı tavırları nedeniyle şüphe uyandırıcıdır. İlk kez böyle bir hücre baskınıyla karşılaşan komiser yarı modern, yarı dönem döşenmiş bu hücre karşısında şaşkındır. Olaya görevi gereği dahil olan apartman yöneticisi Arslan Bey ise yeni taşınan komşularını hiç tanımadığı gerçeğiyle yüzleşirken kapı komşularının iddialar karşısındaki soğukkanlı duruşlarına da anlam veremez. Arama süresince şüphelere yenileri eklenirken Komiser Baran ve ikili arasındaki diyalog da boyut değiştirir.


Yönetmen: Süleyman Arda Eminçe
Senaryo: Süleyman Arda Eminçe
Oyuncular: Bülent Çolak, Efe Erdal, Hamdi Alp, Süleyman Arda Eminçe, Enis Aybar, Burak Sarımola, Koray Erkök, Tuğba Eskicioğlu, Emre Şen, Duygu Yıldız, Kaan Songün, Emin Maltepe, Altuğ Elveriş
Filmin Türü: Biyografi
Orijinal Adı: The Element of Crime
Yapımcı Firma: Varyete Film
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 83 dk.
Dağıtıcı Firma: Kurmaca Film
Vizyon Tarihi: 05.04.2019

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:54 Kaynak: InterSinema.com

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