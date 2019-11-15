Son Dakika Haberleri: Suç üstü yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Suç üstü yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Suç üstü yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Elazığ'da villalara girip hırsızlık yaparken suç üstü yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Suç üstü yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Elazığ'da villalara girip hırsızlık yaparken suç üstü yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Gölardı Köyünde bulunan yazlık villalarda belirli aralıklarla hırsızlık yapıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler, çalışma yaptı. Ekipler, çalışması sırasında belirlediği 2 şüpheliyi aynı yerde hırsızlık yaparken suç üstü yakaladı.


Jandarmada ifadesi alınan şüpheliler Y.Y. ve Ö.D. nitelikte hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:25 Kaynak: İHA
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