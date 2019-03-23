Son Dakika Haberleri: Suç Üstü Yakalanan Hırsız Tutuklandı

Suç Üstü Yakalanan Hırsız Tutuklandı

1 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde aynı eve ikinci kez hırsızlık için giren hırsız suçüstü yakalandı.

Suç Üstü Yakalanan Hırsız Tutuklandı, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesinde aynı eve ikinci kez hırsızlık için giren hırsız suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Aşağı Zaferiye Mahallesi Tabak Çeşme Sokak'taki bir eve şüpheli kişinin girdiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evde, Ö.V'yi eşyaları çalmak isterken yakaladı.

Gözaltına alınan Ö.V. ifadesinde aynı evden daha önce de hırsızlık yaptığını itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edilen Ö.V. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:19 Kaynak: AA

Çeşme, Edirne, Keşan, Güncel
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