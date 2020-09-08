Suç ve Ceza"nın Kürtçe çevirisi yapıldı - Son Dakika

Batmanlı Türkçe öğretmeni Medeni Öğüt, dünyaca ünlü yazar Dostoyevski'nin ölümsüz eseri "Suç ve Ceza" eserini Kürtçe'ye çevirdi.

Daha önce yazar Lev Nikolayeviç Tolstoy'un "İnsan Ne ile Yaşar" romanının Kürtçe çevirisini yapan Öğüt, bu kez de Fyodor Dostoyevski'nin "Suç ve Ceza" eserinin çevirisini 4 yıl sülık çalışma sonucunda tamamladı.

Öğüt yaptığı açıklamada, "Süc ü Ceza" ismiyle yayınlanacak kitabın yakın zamanda raflarda olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Neden Suç ve Cezayı Kürtçeye çevirdim? Üniversite iken kitabı okuduğumda eserin kahramanlarının yaşadıkları ben çok etkilemişti. Onların fakirlikten dolayı bulaştıkları kötü durumlar beni çok etkilemişti. Çeviriyi yapmamın bir nedeni de buydu. Bir diğer nedeni de Suç ve Ceza Rus edebiyatının başat eserlerindendir. Ben de bu değerli eseri Kürtçe'ye çevirmeyi arzuladım ve başardım."