Suç ve Suçluların Ensesinde Olacağız"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararıyla Karabük İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Sırrı Tuğ, "Bu şehirde kesinlikle suç ve suç unsurlarıyla amansız bir mücadelemiz son dakikaya kadar devam edecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararıyla Karabük İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Sırrı Tuğ, "Bu şehirde kesinlikle suç ve suç unsurlarıyla amansız bir mücadelemiz son dakikaya kadar devam edecek. Suç ve suçluların ensesinde olacağız." dedi.



Görevine başlayan Tuğ, İl Emniyet Müdürlüğü binasında törenle karşılandı. Tören mangasını selamlayan Tuğ, daha sonra Emniyet Müdürlüğü personeliyle tanıştı.



Tuğ'un göreve başlaması dolayısıyla kurban kesilip, dua edildi.



Makamında gazetecilere açıklama yapan Tuğ, bugün itibarıyla görevine başladığını söyledi.



Karabük'te var olan huzur ve güvenliği daha yüksek yere çıkartarak, tüm teşkilat mensuplarımla birlikte 7/24 anlayışıyla hizmet vereceklerini ifade eden Tuğ, "Bugüne kadar benden önce görev yapan müdürlerime bu başarıyı sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. Yaşanılan süreçlerle birlikte gerek 17-25 gerekse 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü sonrasındaki bu gelinen noktada bize bu güvenleri var eden başta şehitlerimizi, rahmet ve minnetle anarken, gazilerimizi de şükranla yad ediyorum." diye konuştu.



Kendini Karabük'ü huzur ve güvenlik kenti yapmaya adadığını aktaran Tuğ, şunları kaydetti:



"Bu iş için cansiparane fedakar bir anlayışla son dakikaya kadar görev yapacağız. Sayın Valimizin talimatlarıyla tüm paydaşlarımızın da bir araya gelmesiyle el birliğiyle inşallah var olan bu huzur ve güveni daha mükemmel noktalara taşıyacağız. Bu şehrin mutlaka teşkilat olarak hakkını vereceğiz. Bu şehirde kesinlikle suç ve suç unsurlarıyla amansız bir mücadelemiz son dakikaya kadar devam edecek. Suç ve suçluların ensesinde olacağız. Teşkilatımızın en üst kademesindeki yönetici ve en altında çalışan 750 personelimizle bu güzel şehre hizmet etme düşüncesindeyim."

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