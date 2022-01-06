Samsun'da Emniyet ekiplerince, geçtiğimiz aralık ayında düzenlenen operasyonlarda 1340 aranan şahıs gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 01-31 Aralık 2021 tarihleri arasında Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından Samsun halkının huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında uygulama ve denetimler yapıldı.

Polislerce 269 bin 756 kişinin sorgulandığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 1340 aranan şahıs yakalandı.

Operasyonlarda, 59 ruhsatsız tabanca, 29 av tüfeği, 16 kurusıkı tabanca, 63 çeşitli çaplarda fişek, 15 bin 301 sentetik ecza hap, 2 kilo 793 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 815 gram esrar, 698 uyuşturucu hap, 784,02 gram metamfetamin, 1 milyon 89 bin 200 dal boş makaron, 12 bin 920 dal dolu makaron, 398 kesici alet, 344 litre kaçak içki, 150 şişe içki aroması, 375 litre etil alkol, 236 adet TAPDK bandrolü, 840 içki etiketi, 437 içki kapağı, 298 boş alkol şişesi, 608 paket sigara, 42 kaçak cep telefonu, 30 adet sahte 20 Türk Lirası ve 36 cep telefonu ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nce 70, Terörle Mücadele Şubesi'nce 17, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nce 519, Güvenlik Şubesi'nce 52, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nce 42, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi'nce 28 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme şube müdürlüklerince 62 bin 408 araç sürücüsü kontrol edildi, 25 bin 38 araç ve sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulandı.