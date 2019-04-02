Son Dakika Haberleri: Suça Mekan Olan 3 Metruk Bina Yıkıldı

Suça Mekan Olan 3 Metruk Bina Yıkıldı

55 dakika önce

Antalya'da suça mekan teşkil ettiği belirlenen 3 metruk bina yıkıldı.

Suça Mekan Olan 3 Metruk Bina Yıkıldı, System.String[]
Antalya'da suça mekan teşkil ettiği belirlenen 3 metruk bina yıkıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgelerinde, kullanılmayan, yıkılma tehlikesi bulunan, vatandaşın can güvenliğini tehlikeye düşüren, içlerinin kirli olması nedeniyle hastalık tehlikesi oluşturabilen ev, bina, depo gibi metruk binaların fuhşa zemin hazırlayanlar, madde bağımlıları, alkol alan şahıslarca zaman zaman suça mekan teşkil ettiği ve küçük çocuklar tarafından oyun alanı olarak kullanıldığını belirledi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, binaların tadilatının yapılması ya da içeriye girişi engelleyecek önlemlerin alınması noktasında bina sahiplerine uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen gereği yapılmayan binalar, hazırlanan raporun ardından belediyeler tarafından yıkıldı. Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'ndeki 3 ayrı metruk binanın yıkımı bu kapsamda gerçekleştirildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:03 Kaynak: İHA

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Antalya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Seçim Sonrası AK Parti'den Dikkat Çeken Paylaşım: Teşekkürler Türkiyem Antalya'da Çöp Kutusundan Mühürlü Oy Pusulası Çıktı Antalya'da, Seçimi Kaybeden AK Partili Belediye Ücretsiz Otobüs Uygulamasını Sonlandırdı Başkan Seçilen Mehmet Gürbüz'ün İlk İşi Makam Koltuğunu Yakmak Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 10:58:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suça Mekan Olan 3 Metruk Bina Yıkıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]