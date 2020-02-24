Suça sürüklenen 4 çocuk 5 bin 284 uyuşturucu hapla yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Suça sürüklenen 4 çocuk 5 bin 284 uyuşturucu hapla yakalandı - Son Dakika

Suça sürüklenen 4 çocuk 5 bin 284 uyuşturucu hapla yakalandı

6 saat önce

ANTALYA (İHA) – Antalya'da suça sürüklenen 4 çocuğun ikametlerinden 5 bin 284 adet ecstasy hap, daralı 3 gram skunk esrar maddesi, 3 adet 50 TL sahte para ele geçirildi.

Suça sürüklenen 4 çocuk 5 bin 284 uyuşturucu hapla yakalandı, System.String[]

ANTALYA (İHA) – Antalya'da suça sürüklenen 4 çocuğun ikametlerinden 5 bin 284 adet ecstasy hap, daralı 3 gram skunk esrar maddesi, 3 adet 50 TL sahte para ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde naklederek ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak yürütülen çalışmalarda suça sürüklenen çocuklar A.E., Ö.S., K.D. ve V.A.'nın araçla İstanbul ilinden temin ettikleri uyuşturucu hapları Ahatlı ve Kültür mahalleleri bölgesinde sattıkları yönünde bilgiler elde edildi.


Yapılan çalışmalar neticesinde şahısların ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada toplam 5 bin 284 adet ecstasy hap, daralı 3 gram skunk esrar maddesi, 3 adet 50 TL sahte para ele geçirildi.


Şüpheli çocuklara "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan işlem yapıldı ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca işlemlerinin tamamlanmasına müteakip A.E., K.D. ve V.A. isimli şüpheliler hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Ö.S. isimli şüpheli ise Antalya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:00 Kaynak: İHA
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