Son Dakika Haberleri: Suça sürüklenen çocuk hırsızlıktan tutuklandı
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Suça sürüklenen çocuk hırsızlıktan tutuklandı

1 saat önce

Düzce'de 9 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen suça sürüklenen çocuk, yakalanarak tutuklandı.

Suça sürüklenen çocuk hırsızlıktan tutuklandı, System.String[]
Düzce'de 9 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen suça sürüklenen çocuk, yakalanarak tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı gece bekçileri, Kültür Mahallesi Kültür Camii önünde küçük yaştaki bir çocuğu şüpheli bularak durdurmak istedi.
Kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan kişinin Suça Sürüklenen Çocuk S.Ç. olduğu tespit edildi.
Genel Bilgi Tarama (GBT) yapan ekipler, S.Ç.'nin 9 ayrı hırsızlık suçundan arandığı ve cezaevi firarisi olduğunu belirledi.
S.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:50 Kaynak: AA
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