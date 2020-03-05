Suça yönelimlerin azaltılması için seminerler düzenleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suça yönelimlerin azaltılması için seminerler düzenleniyor - Son Dakika

Suça yönelimlerin azaltılması için seminerler düzenleniyor

6 saat önce

Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile suça yönelimlerin azaltılması amaçlanıyor.

Suça yönelimlerin azaltılması için seminerler düzenleniyor, System.String[]

Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile suça yönelimlerin azaltılması amaçlanıyor. Bu kapsamda Arguvan ilçesinde öğrencilerle bir araya gelen polis ekipleri, gençlerin suça yönelmemesi için bilgilendirmeler yaptı.


Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu (ÇPA) Lisesinde gerçekleşen seminerde Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Görevlilerince öğrencilere çeşitli bilgiler verildi. Terör örgütlerinin özellikle aile içerisinde huzursuzlukları bulunan çocukları hedef aldığını ve sosyal seviyesi düşük olan gençleri kıskaca aldıklarını belirten emniyet görevlileri, örgütün özellikle hedef seçtiği kişileri kandırmak adına maddi yardım ve barınma gibi yalanlarla ağlarına düşürdüklerini belirtti.


Bu tür konularda öğrencilerin terör örgütlerinin propagandalarına karşı uyanık olmasını isteyen uzmanlar, her zaman emniyet güçleri olarak yanlarında olduklarını söylediler.


Seminerden dolayı Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teşekkür eden Okul Müdürü Varol Temiz ise oldukça faydalı geçen seminerin suç oranının azalmasına da büyük katkı sunacağını söyledi. Okul Müdür Yardımcısı Ömer Akkoç'ta seminerlerin zaman zaman düzenlenmesini talep ederek öğrencilerin bu gibi konularda bilgi sahibi olmasının önemli olduğunu dile getirdi.


Seminer sonunda öğrencilere kalem, kitap, broşür ve not defteri gibi materyaller hediye edildi. - MALATYA

Emniyet Müdürlüğü, Arguvan, Malatya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehir eşkıyasının kimlik isteyen otel görevlisine yumruklarla saldırdığı anlar kamerada
Uzaklaştırma kararı bulunan koca, metro istasyonunda eşinin önünü kesip boğazından bıçakladı Aracım çalındı diye ihbar etti, bulununca çalan kişinin oğlu olduğu ortaya çıktı Mültecilerin geçişine izin vermeyen Yunan polisinin gaz bombası ve kimyasal stoku tükenme noktasına geldi

Son Dakika Haberleri
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 21:25:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Suça yönelimlerin azaltılması için seminerler düzenleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]