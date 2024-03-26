KuCoin, suçlamalara rağmen kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu iddia ediyor - Son Dakika
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KuCoin, suçlamalara rağmen kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu iddia ediyor

KuCoin, suçlamalara rağmen kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu iddia ediyor

ABD'nin New York Güney Bölgesi Savcılığı ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) suçlamalarına rağmen, KuCoin kripto para borsası, kullanıcılarının varlıklarının güvende olduğunu belirtiyor. Borsa, suçlamaları incelediklerini ve küresel yasalara uyduklarını ifade etti. Ancak KuCoin'in yerel kripto para birimi KCS, son bir günde yüzde 12 değer kaybetti.

26.03.2024 23:00  Güncelleme: 23:06
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ABD'nin New York Güney Bölgesi Savcılığı ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) ortaya koyduğu suçlamalara rağmen, KuCoin kripto para borsası, kullanıcılarının varlıklarının sarsılmaz bir güvenlik içinde olduğunu savunuyor.

KCS Fiyatı Son Bir Günde Yüzde 12 Düştü

KuCoin kripto para borsası, ABD'nin New York Güney Bölgesi (SDNY) Savcılığı ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından 26 Mart'ta yürürlüğe giren cezai ve sivil iddiaların merkezinde bulunmasına rağmen, müşterilerinin varlıklarının güvenli olduğunu belirtiyor. Borsa, mevcut durumun farkında olduklarını ve avukatları aracılığıyla konuyu derinlemesine incelediklerini, aynı zamanda küresel yasalara ve düzenlemelere titiz bir şekilde uyduklarını ifade etti. Bu açıklamalara rağmen, KuCoin'in yerel kripto para birimi KCS, son bir günde yüzde 12 değer kaybederek 12,64 dolara düştü.

ABD SDNY tarafından yapılan açıklamada, KuCoin'in kurucu ortakları Chun Gan ve Ke Tang'a lisanssız para transfer işletmeciliği yapmak ve Banka Gizlilik Yasasını ihlal ederek yetersiz bir kara para aklama önleme programı yürütmek suçlamaları yöneltildi. Buna karşın, borsanın ABD'de önemli faaliyetleri olmasına rağmen CFTC veya Mali Suçları Uygulama Ağı'na uygun bir kayıt yaptırmadığı belirtildi. Ayrıca, ABD düzenlemelerine uygunluk beyanına rağmen, KuCoin'in lisans almadan büyük bir ABD'li kullanıcı kitlesini platformuna dahil ettiği ifade edildi.

CFTC'nin paralel şikâyeti, KuCoin'in Temmuz 2019 ile Haziran 2023 arasında ABD vatandaşlarına emtia türevleri ve kaldıraçlı işlemler sunarken gerekli müşteri tanıma (KYC) prosedürlerini ihmal ettiğini öne sürüyor. Bu süreçte, borsanın ABD'li kullanıcıların erişimini kısıtlamak için herhangi bir IP doğrulama yöntemi kullanmadığı iddia ediliyor. Son olarak bu cezai ve sivil işlemlere rağmen ne savcılık ne de düzenleyici kurumlar, KuCoin'in müşteri varlıklarını kötü yönettiğini iddia etmedi.

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Son Dakika Kripto KuCoin, suçlamalara rağmen kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu iddia ediyor - Son Dakika

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